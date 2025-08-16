Première victoire pour les SRD

Les SR Delémont ouvrent leur compteur en 1re Ligue de football. Les joueurs de la capitale jurassienne ont battu Soleure 1-0 vendredi soir en terre alémanique. C'est à l'heure de jeu que les SRD ont fait sauter le verrou soleurois grâce au Français Sekouna Camara. La défense delémontaine a bien résisté aux assauts d'une équipe ambitieuse dans ce championnat. Grâce à cette victoire, les SR Delémont se mettent sur les bons rails et engrangent une certaine confiance, une semaine après la défaite frustrante concédée à La Blancherie contre Langenthal. /mle