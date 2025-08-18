« Rendez-vous sport » : Une belle vitrine pour le football jurassien

Le public jurassien a répondu à l’appel ce week-end autour des talus de notre région. Les trois rencontres de 32e de finale de Coupe de Suisse qui se jouaient dans le Jura ont attiré plus de 7'200 personnes. Un public qui aura vibré grâce aux trois équipes régionales engagées. La formation de 2e ligue interrégionale du FC Ajoie-Monterri n’a été battue que 2-0 par la Super League du FC Sion vendredi. Le FC Diaspora, pensionnaire de 2e ligue, n’est pas passé loin de l’exploit face à une Challenge League. Il a été renversé dans les arrêts de jeu par Neuchâtel Xamax 3-2 samedi. De son côté la 1re Ligue du FC Courtételle a fait douter la Super League des Young Boys et a fini par craquer en s’inclinant 4-1 dimanche. Le président de l’Association jurassienne de football Jacky Borruat était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour dresser le bilan de ce week-end de fête.