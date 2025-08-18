« Rendez-vous sport » : Une belle vitrine pour le football jurassien

Le public jurassien a répondu à l’appel ce week-end autour des talus de notre région. Les trois rencontres de 32e de finale de Coupe de Suisse qui se jouaient dans le Jura ont attiré plus de 7'200 personnes. Un public qui aura vibré grâce aux trois équipes régionales engagées. La formation de 2e ligue interrégionale du FC Ajoie-Monterri n’a été battue que 2-0 par la Super League du FC Sion vendredi. Le FC Diaspora, pensionnaire de 2e ligue, n’est pas passé loin de l’exploit face à une Challenge League. Il a été renversé dans les arrêts de jeu par Neuchâtel Xamax 3-2 samedi. De son côté la 1re Ligue du FC Courtételle a fait douter la Super League des Young Boys et a fini par craquer en s’inclinant 4-1 dimanche. Le président de l’Association jurassienne de football Jacky Borruat était l’invité de « La Matinale » ce lundi pour dresser le bilan de ce week-end de fête.
« C’est un magnifique bilan. Je suis un président qui peut être fier et très heureux de ce que j’ai vu sur les trois jours. J’ai pu vibrer avec les dirigeants et les supporters durant ces trois matches magnifiques », raconte Jacky Borruat. Pour lui, rien n’aurait été possible sans l’investissement des trois clubs pour accueillir la population. Concernant l’aspect sportif, le président est clair : « ces clubs ont fait honneur au Jura. Ces équipes n’ont pas eu peur et ont joué. Elles ont fait vibrer leur public ». Pour Jacky Borruat, c’est une très belle vitrine pour le football jurassien qui ne possède pas d’équipe dans l’élite du football suisse. /lge