Anthony Nagel arrive aux SRD

Les SRD accueillent une nouvelle recrue. Anthony Nagel a signé avec les SR Delémont en 1re Ligue. Le footballeur âgé de 18 ans a été formé au FC Concordia, puis au FC Bâle. Le défenseur central jurassien est « doté d’une bonne mentalité et d’une grande détermination », selon le communiqué transmis jeudi soir. Cette arrivée « s’inscrit dans la stratégie du club de développer de jeunes talents régionaux ». /comm-ncp