Anthony Nagel arrive aux SRD

Le jeune footballeur de 18 ans rejoint la première équipe delémontaine.
Anthony Nagel arrive aux SRD

Le jeune footballeur de 18 ans rejoint la première équipe delémontaine.

Anthony Nagel a signé avec les SRD. (Photo : Thomas Henzelin). Anthony Nagel a signé avec les SRD. (Photo : Thomas Henzelin).

Les SRD accueillent une nouvelle recrue. Anthony Nagel a signé avec les SR Delémont en 1re Ligue. Le footballeur âgé de 18 ans a été formé au FC Concordia, puis au FC Bâle. Le défenseur central jurassien est « doté d’une bonne mentalité et d’une grande détermination », selon le communiqué transmis jeudi soir. Cette arrivée « s’inscrit dans la stratégie du club de développer de jeunes talents régionaux ». /comm-ncp


 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

Rubriques du dossier
Première victoire pour les SRD

Première victoire pour les SRD

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Une défaite in extremis pour les débuts des SR Delémont

Reprise en 1re Ligue (3/3) : les SR Delémont

Reprise en 1re Ligue (3/3) : les SR Delémont

Deux nouvelles recrues pour les SR Delémont

Deux nouvelles recrues pour les SR Delémont

Actualités suivantes

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Le Lausanne-Sport peut croire à la qualification

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:21

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:19

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Articles les plus lus

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Europa League: YB s'impose à Bratislava

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 22:19

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Un nouveau milieu de terrain arrive au LS

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 17:33

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Conference League: Servette accroche le Shakhtar Donetsk

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 21:57

Bâle en ballottage plutôt défavorable

Bâle en ballottage plutôt défavorable

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 01:02

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Coupes d'Europe: place aux matches aller des play-off

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 04:03

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

10 blessés et 90 arrestations à Buenos Aires

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 11:29

Noah Okafor a signé à Leeds

Noah Okafor a signé à Leeds

Football    Actualisé le 21.08.2025 - 13:29