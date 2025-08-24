La patience des SR Delémont largement récompensée

Les SRD ont gagné 3-0 contre Besa Bienne dimanche en 1re Ligue en inscrivant leurs réussites dans les vingt dernières minutes de la rencontre à la Blancherie.

Fares Toumi a délivré les SRD en ouvrant le score à la 69e contre Besa. (Photo : Georges Henz). Fares Toumi a délivré les SRD en ouvrant le score à la 69e contre Besa. (Photo : Georges Henz).

Une large victoire qui s’est faite attendre pour les SR Delémont. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue ont battu Besa Bienne 3-0 dimanche après-midi à la Blancherie. Dominateurs dans le jeu, les « jaune et noir » se sont créé de belles occasions en début de rencontre suite à des centres venus de la droite qui ont trouvé la tête d’Adam Assmy puis de Yoroma Jatta. Mais le gardien biennois s’est joliment interposé à deux reprises. Face à des Seelandais au jeu vertical mais peu ou pas dangereux, les hommes d’Anthony Sirufo se sont quelque peu endormis. Il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l’ouverture du score. Fares Toumi, bien lancé dans la profondeur par le capitaine Noha Sylvestre, a décoché une frappe à ras-de-terre au 1er poteau qui a fait mouche. « On a été patients, solides et rigoureux », apprécie l’intraitable défenseur central Abdoulaye Koté. Les Biennois ont ensuite baissé la tête et ont encaissé deux buts supplémentaires dans les cinq dernières minutes. Les deux entrants, Ydris Regaïa et Noé Rodrigues, se sont fait plaisir en alourdissant le score au terme de jolis mouvements.

Abdoulaye Koté : « On a dû enclencher la deuxième et on l’a fait de la meilleure des manières en seconde mi-temps. »

Avec un effectif passablement remodelé à l’intersaison, les joueurs se cherchent encore, mais la mayonnaise prend gentiment. « On a une très grande marge de progression et c’est de bon augure pour la suite », analyse le numéro 25 des SRD qui, grâce à un 2e succès en championnat, voit son équipe grimper au 5e rang et se trouver à trois longueurs des deux premières places synonymes de promotion. /nmy


