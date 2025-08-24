La patience des SR Delémont largement récompensée

Une large victoire qui s’est faite attendre pour les SR Delémont. Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue ont battu Besa Bienne 3-0 dimanche après-midi à la Blancherie. Dominateurs dans le jeu, les « jaune et noir » se sont créé de belles occasions en début de rencontre suite à des centres venus de la droite qui ont trouvé la tête d’Adam Assmy puis de Yoroma Jatta. Mais le gardien biennois s’est joliment interposé à deux reprises. Face à des Seelandais au jeu vertical mais peu ou pas dangereux, les hommes d’Anthony Sirufo se sont quelque peu endormis. Il a fallu attendre la 69e minute pour assister à l’ouverture du score. Fares Toumi, bien lancé dans la profondeur par le capitaine Noha Sylvestre, a décoché une frappe à ras-de-terre au 1er poteau qui a fait mouche. « On a été patients, solides et rigoureux », apprécie l’intraitable défenseur central Abdoulaye Koté. Les Biennois ont ensuite baissé la tête et ont encaissé deux buts supplémentaires dans les cinq dernières minutes. Les deux entrants, Ydris Regaïa et Noé Rodrigues, se sont fait plaisir en alourdissant le score au terme de jolis mouvements.