Le FC Bassecourt jouera le 1er tour qualificatif de la Coupe de Suisse

Le chemin qui mène vers le tour principal de la Coupe de Suisse est semé d’embûches pour le FC Bassecourt. L’équipe jurassienne a dû passer mercredi soir par un tour préliminaire pour atteindre le premier tour qualificatif de la compétition. Et elle en sortie vainqueure. Le FCB s’est imposé 2-0 sur le terrain de La Sarraz-Eclépens, une formation qui est actuellement lanterne rouge du groupe 1 de 1re Ligue. Les hommes de Lulzim Hushi ont pris le meilleur grâce à un but de Thibault Lancry et un autogoal après l’heure de jeu.

Au premier tour qualificatif, le FC Bassecourt accueillera le FC La Chaux-de-Fonds. Le FC Courtételle défiera, lui, le FC Coffrane en terre neuchâteloise. Enfin, les SR Delémont se déplaceront sur le terrain des Vaudois de l’Amical Saint-Prex. Ces rencontres auront lieu les 18 et 19 octobre. /mle