Le FC Bassecourt jouera le 1er tour qualificatif de la Coupe de Suisse

Les footballeurs vadais ont passé l’écueil du tour préliminaire en battant La Sarraz-Eclépens 2-0 mercredi soir.

Thibault Lancry a marqué un des deux buts du FC Bassecourt en terre vaudoise. (Photo : archives Georges Henz) Thibault Lancry a marqué un des deux buts du FC Bassecourt en terre vaudoise. (Photo : archives Georges Henz)

Le chemin qui mène vers le tour principal de la Coupe de Suisse est semé d’embûches pour le FC Bassecourt. L’équipe jurassienne a dû passer mercredi soir par un tour préliminaire pour atteindre le premier tour qualificatif de la compétition. Et elle en sortie vainqueure. Le FCB s’est imposé 2-0 sur le terrain de La Sarraz-Eclépens, une formation qui est actuellement lanterne rouge du groupe 1 de 1re Ligue. Les hommes de Lulzim Hushi ont pris le meilleur grâce à un but de Thibault Lancry et un autogoal après l’heure de jeu.

Au premier tour qualificatif, le FC Bassecourt accueillera le FC La Chaux-de-Fonds. Le FC Courtételle défiera, lui, le FC Coffrane en terre neuchâteloise. Enfin, les SR Delémont se déplaceront sur le terrain des Vaudois de l’Amical Saint-Prex. Ces rencontres auront lieu les 18 et 19 octobre. /mle


 

