Les SR Delémont sauvent un point à 10

Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 2-2 contre Concordia Bâle vendredi soir ...
Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 2-2 contre Concordia Bâle vendredi soir en 1re Ligue devant leur public.

Georges Gomis et les SRD doivent se contenter d'un point. (Photo : archives Georges Henz) Georges Gomis et les SRD doivent se contenter d'un point. (Photo : archives Georges Henz)

Les SR Delémont partagent l’enjeu après un match à rebondissements. Ils ont fait match nul 2-2 face à Concordia Bâle vendredi soir en 1re Ligue de football à la Blancherie. Les Rhénans ont ouvert la marque à la 33e après une action rondement menée qui a vu Marlon Würsten se présenter seul devant le gardien Cyril Schwendimann. La formation d’Anthony Sirufo s’est retrouvée à 10 contre 11 à l’heure de jeu après l’expulsion de Matteo Cesca suite à un deuxième avertissement. Elle est parvenue à se procurer un pénalty trois minutes plus tard après une faute sur un Jurassien dans les 16 m, alors qu'un coup-franc était tiré. Samuel Ferreira da Silva a pris ses responsabilités pour ramener les « jaune et noir » à hauteur. Le milieu de terrain a même doublé la mise six minutes plus tard sur un tir ras-terre à l’orée des 16 m. Concordia Bâle, qui possède un point de plus au classement que l’équipe locale, est parvenu à égaliser à la 75e sur une nouvelle action collective. Les SR Delémont sont provisoirement 6es du classement à deux points du podium. /emu


