Les SR Delémont enrôlent un nouveau milieu

Les SR Delémont renforcent leur effectif. Le club de la capitale jurassienne a engagé le milieu de terrain Anthony Boldini, selon un communiqué publié vendredi soir. Le joueur de 19 ans a été formé au Team Bejune et arrive en provenance de Besa Bienne qui évolue en 1re Ligue, au même échelon que les « jaune et noir ». Il « s’illustre par sa polyvalence », soulignent les SRD dans leur communiqué. À noter qu’Anthony Boldini faisait déjà partie de l’effectif officiel lors du match nul décroché face à Concordia Bâle la semaine dernière. /comm-cra