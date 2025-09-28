Les SRD infligent une « manita » à Schötz

Les SR Delémont ont fait régner leur loi à La Blancherie. Ils ont facilement battu Schötz 5-0 dimanche en Promotion League. Les footballeurs jurassiens ont acquis une seconde victoire d’affilée en championnat au terme d’une prestation solide. Ils ont logiquement ouvert la marque à la 26e grâce à Mohamed Bentahar. L’imposant attaquant, bien servi par Florent Jubin, a décoché une frappe puissante au premier poteau pour battre le portier lucernois. Juste avant le thé, le numéro 9 des « jaune et noir » a doublé la mise. Lancé en profondeur par son capitaine Noha Sylvestre, il s’est présenté seul face au gardien adverse et l’a à nouveau aligné au premier poteau.

La domination des hommes d’Anthony Sirufo a encore été récompensée en seconde période par des joueurs entrés en cours de jeu. A la 65e, Kelio Martella a fait trembler les filets une troisième fois. Et puis à la 80e, Matteo Cesca a inscrit un joli coup-franc pour encore alourdir le score. Noé Rodrigues, mis sur orbite par Sekouna Camara, a parachevé la prestation en inscrivant le cinquième but delémontain à cinq minutes du coup de sifflet final.

Avec ce sixième match sans défaite, les SRD grimpent provisoirement au troisième rang du classement avec trois longueurs de retard sur le leader, la réserve de Grasshopper. /nmy