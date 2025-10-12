Le FC Bassecourt neutralisé en terres bâloises

Le FC Bassecourt enchaîne un troisième match sans défaite. Les Jurassiens ont partagé l’enjeu 1-1 dimanche après-midi à l’extérieur à l’occasion d’une rencontre de 1re Ligue. Ils ont connu une première mésaventure dans cette rencontre avec la sortie sur blessure de Quentin Specker après 15 minutes de jeu. Les Vadais ne se sont pas déconcentrés pour autant et ont ouvert le score deux minutes plus tard. Kenzo Brêchet a trouvé la faille depuis une trentaine de mètres sur une frappe qui semblait anodine, mais le gardien bâlois s’est complètement troué. Le FCB est resté solide défensivement et est passé tout près du 2-0 à la 33e. Mais Noël Allemann a buté sur le portier adverse à bout portant. Le ballon est ensuite revenu dans les pieds de David Neto Dias qui était en position de hors-jeu. Le gardien jurassien Léonard Joliat s’est mis en évidence quelques minutes plus tard. Il a réalisé deux parades de grande classe sur des corners bâlois pour permettre à son équipe de conserver son avantage. Malheureusement, le FCB a concédé l’égalisation au retour des vestiaires après une bonne combinaison sur coup-franc des locaux. Le score n’a ensuite plus bougé, malgré quelques opportunités de part et d’autre.

Le FC Bassecourt reste invaincu pour la troisième fois de suite en championnat. Il prend deux longueurs d’avance sur la zone rouge. /cra