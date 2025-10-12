Les SRD continuent leur série d’invincibilité

Un nouveau match nul pour les SR Delémont. Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 1-1 devant Zoug dimanche après-midi à la Blancherie dans le championnat de 1re Ligue. Après une première mi-temps sans grande animation, les SRD ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Romain Baume. Ils ont concédé l’égalisation à la 71e minute et ne sont pas parvenus à repasser devant leur adversaire.

Les SR Delémont s’offrent un neuvième match sans défaite en championnat. Ils se sont inclinés uniquement en ouverture de saison contre Langenthal. Les « jaune et noir » récupèrent leur troisième place avec 17 points récoltés en 10 rencontres. Ils comptent à présent sept longueurs de retard sur le leader Grasshopper M21. /cra