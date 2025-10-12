Les SRD continuent leur série d’invincibilité

Les Jurassiens ont partagé l’enjeu avec Zoug 1-1 dimanche à la Blancherie en 1re Ligue de football ...
Les SRD continuent leur série d’invincibilité

Les Jurassiens ont partagé l’enjeu avec Zoug 1-1 dimanche à la Blancherie en 1re Ligue de football. Ils récupèrent leur place sur le podium à sept points du leader.

Romain Baume a ouvert le score pour les SR Delémont. (Photo : Georges Henz) Romain Baume a ouvert le score pour les SR Delémont. (Photo : Georges Henz)

Un nouveau match nul pour les SR Delémont. Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 1-1 devant Zoug dimanche après-midi à la Blancherie dans le championnat de 1re Ligue. Après une première mi-temps sans grande animation, les SRD ont ouvert le score au retour des vestiaires grâce à Romain Baume. Ils ont concédé l’égalisation à la 71e minute et ne sont pas parvenus à repasser devant leur adversaire.

Les SR Delémont s’offrent un neuvième match sans défaite en championnat. Ils se sont inclinés uniquement en ouverture de saison contre Langenthal. Les « jaune et noir » récupèrent leur troisième place avec 17 points récoltés en 10 rencontres. Ils comptent à présent sept longueurs de retard sur le leader Grasshopper M21. /cra


 

Les SR Delémont ramènent un point de Münsingen

Les SR Delémont ramènent un point de Münsingen

Les SRD infligent une « manita » à Schötz

Les SRD infligent une « manita » à Schötz

FC Bassecourt - SR Delémont

FC Bassecourt - SR Delémont

Les SR Delémont croquent le FC Bassecourt

Les SR Delémont croquent le FC Bassecourt

Le FC Bassecourt neutralisé en terres bâloises

Le FC Bassecourt neutralisé en terres bâloises

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 16:35

Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 08:05

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:34

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Le sélectionneur serbe démissionne

Le sélectionneur serbe démissionne

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 08:05

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:34

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Qualification de la Coupe du monde: succès portugais tardif

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:45

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

« L'incroyable » Johan Manzambi a encore frappé

Football    Actualisé le 12.10.2025 - 04:03

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Zachary Athekame rejoint le groupe suisse en Slovénie

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 11:09

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Erling Haaland n'en finit pas de marquer

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 21:59

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Pas de miracle pour le FC Courrendlin-Courroux

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 22:34

Le FC Courtételle n’arrive plus à gagner

Le FC Courtételle n’arrive plus à gagner

Football    Actualisé le 11.10.2025 - 23:17