« Rendez-vous sport » : l’impact de l’Euro féminin dans le Jura

L’Euro féminin de football a-t-il fait des émules dans le Jura ? La compétition s’est tenue en juillet dernier en Suisse et l’Association jurassienne de football avait placé des espoirs dans cet évènement : promotion du ballon rond chez les filles, augmentation du nombre de licenciées, etc. « La Matinale » a fait le point ce lundi sur les impacts de la compétition avec la responsable du football féminin à l’AJF Cassie Oeuvray. « Une trentaine de nouvelles joueuses » ont débuté le football dans la région, annonce Cassie Oeuvray, « ce qui est pas mal mais on s’attendait peut-être à un petit peu plus. On a eu 5 à 6 nouvelles entraîneures, quelques arbitres mini et fonctionnaires dans les clubs », ajoute-t-elle. L’impact positif majeur réside dans l’image du football féminin qui en est sortie grandie, selon la responsable qui a constaté « un petit peu plus le boom de nouvelles joueuses dans le canton de Berne. C’est plus facile d’attirer de nouvelles joueuses dans les grandes villes ». Cassie Oeuvray fait notamment référence aux infrastructures et aux transports publics. /mmi

