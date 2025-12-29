Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

Le football jurassien n’est plus présent au troisième échelon national. Depuis le 24 mai dernier, les SR Delémont ont quitté la Promotion League. C’est l’un des moments forts de cette année 2025. Cette relégation a été actée au bout du bout de la saison… et même un peu au-delà. Ce 24 mai, les SRD doivent l’emporter à Brühl pour conserver leur place en 3e division. On joue la 96e minute de jeu, il y a 1-1 et les « jaune et noir » bénéficient d’un penalty. La suite, c’est avec le commentaire de Cyprien Lovis.