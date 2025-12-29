Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

En cette fin d’année, la rédaction de RFJ vous propose de se souvenir de quelques moments forts de 2025. Focus sur la culbute du club phare du football régional, une culbute actée sur un penalty manqué à la dernière seconde de l’ultime match de la saison.
Le football jurassien n’est plus présent au troisième échelon national. Depuis le 24 mai dernier, les SR Delémont ont quitté la Promotion League. C’est l’un des moments forts de cette année 2025. Cette relégation a été actée au bout du bout de la saison… et même un peu au-delà. Ce 24 mai, les SRD doivent l’emporter à Brühl pour conserver leur place en 3e division. On joue la 96e minute de jeu, il y a 1-1 et les « jaune et noir » bénéficient d’un penalty. La suite, c’est avec le commentaire de Cyprien Lovis.
Revivez le penalty de la relégation :
Une issue à l’image de la saison… ce n’est pas l’entraîneur Anthony Sirufo qui a dit le contraire, quelques minutes à peine après ce dénouement cruel.
Anthony Sirufo : « Je pense qu’on a dû mal faire des choses pour avoir une telle guigne. »
Après la relégation des SR Delémont, la rédaction de RFJ vous proposera… comme nouveau coup d’œil dans le rétroviseur en cette fin d’année 2025. /msc