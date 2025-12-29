Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

En cette fin d’année, la rédaction de RFJ vous propose de se souvenir de quelques moments ...
Faits marquants 2025 : la relégation des SR Delémont

En cette fin d’année, la rédaction de RFJ vous propose de se souvenir de quelques moments forts de 2025. Focus sur la culbute du club phare du football régional, une culbute actée sur un penalty manqué à la dernière seconde de l’ultime match de la saison.

Le club de football vadais a quitté la Promotion League le 24 mai dernier. (Photo d'archives : Georges Henz.) Le club de football vadais a quitté la Promotion League le 24 mai dernier. (Photo d'archives : Georges Henz.)

Le football jurassien n’est plus présent au troisième échelon national. Depuis le 24 mai dernier, les SR Delémont ont quitté la Promotion League. C’est l’un des moments forts de cette année 2025. Cette relégation a été actée au bout du bout de la saison… et même un peu au-delà. Ce 24 mai, les SRD doivent l’emporter à Brühl pour conserver leur place en 3e division. On joue la 96e minute de jeu, il y a 1-1 et les « jaune et noir » bénéficient d’un penalty. La suite, c’est avec le commentaire de Cyprien Lovis.

Revivez le penalty de la relégation :

Ecouter le son

Une issue à l’image de la saison… ce n’est pas l’entraîneur Anthony Sirufo qui a dit le contraire, quelques minutes à peine après ce dénouement cruel.

Anthony Sirufo  : «  Je pense qu’on a dû mal faire des choses pour avoir une telle guigne.  »

Ecouter le son

Après la relégation des SR Delémont, la rédaction de RFJ vous proposera… comme nouveau coup d’œil dans le rétroviseur en cette fin d’année 2025. /msc


 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

Rubriques du dossier
Fin de tour prématurée pour les SR Delémont

Fin de tour prématurée pour les SR Delémont

Matteo Cesca quitte les SRD

Matteo Cesca quitte les SRD

Les SR Delémont pleurent Francis Tièche

Les SR Delémont pleurent Francis Tièche

Les SR Delémont lourdement défaits à Muttenz

Les SR Delémont lourdement défaits à Muttenz

Actualités suivantes

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

CAN: l'Algérie de Vladimir Petkovic au rendez-vous des huitièmes

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:08

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 17:03

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:12

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Articles les plus lus

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Premier League: une délicieuse passe décisive pour Granit Xhaka

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 17:03

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:12

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

CAN: le Nigeria déjà qualifié pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 23:12

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Le Milan AC domine Vérone avec un doublé de Nkunku

Football    Actualisé le 28.12.2025 - 23:12

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Nouvelles arrestations dans le scandale des paris en Turquie

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 10:06

Décès de Jean-Louis Gasset

Décès de Jean-Louis Gasset

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 14:38

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

CAN 2025: l'Egypte a obtenu son billet pour les 8es de finale

Football    Actualisé le 26.12.2025 - 23:12

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Premier League: Arsenal répond à Manchester City

Football    Actualisé le 27.12.2025 - 21:16