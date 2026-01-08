Nolan Géraud passe d’Ajoie-Monterri aux SRD

Les SR Delémont annoncent la signature du jeune défenseur de 20 ans.
Nolan Géraud rejoint les SR Delémont après avoir joué un tour au FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz) Nolan Géraud rejoint les SR Delémont après avoir joué un tour au FC Ajoie-Monterri. (Photo : archives Georges Henz)

Les SR Delémont continuent leur mue défensive. Après les départs de Matteo Cesca et de Florent Jubin cet hiver, le club jurassien de football annonce l’arrivée d’un nouvel élément défensif. Après avoir communiqué la signature du Français Jordan Perrony, les SRD révèlent celle d'un autre Tricolore, le jeune Nolan Géraud. A 20 ans, le joueur formé à Angoulême et à Pau a fait une première partie de saison convaincante avec Ajoie-Monterri en 2e ligue interrégionale. Il fait donc le saut pour rejoindre le club de la capitale en 1re Ligue. /comm-mle


 

