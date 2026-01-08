Les SR Delémont continuent leur mue défensive. Après les départs de Matteo Cesca et de Florent Jubin cet hiver, le club jurassien de football annonce l’arrivée d’un nouvel élément défensif. Après avoir communiqué la signature du Français Jordan Perrony, les SRD révèlent celle d'un autre Tricolore, le jeune Nolan Géraud. A 20 ans, le joueur formé à Angoulême et à Pau a fait une première partie de saison convaincante avec Ajoie-Monterri en 2e ligue interrégionale. Il fait donc le saut pour rejoindre le club de la capitale en 1re Ligue. /comm-mle
Nolan Géraud passe d’Ajoie-Monterri aux SRD
Les SR Delémont annoncent la signature du jeune défenseur de 20 ans.
RFJ
Actualités suivantes
Articles les plus lus
Gautier Willemin est le nouveau directeur technique du FC Courtételle
Football • Actualisé le 07.01.2026 - 16:48
Gautier Willemin est le nouveau directeur technique du FC Courtételle
Football • Actualisé le 07.01.2026 - 16:48