Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Les SR Delémont ont fait match nul 0-0 chez Breitenrain, qui milite un échelon au-dessus, samedi ...
Le « bon état d’esprit » des SRD pour lancer la préparation

Les SR Delémont ont fait match nul 0-0 chez Breitenrain, qui milite un échelon au-dessus, samedi en rencontre amicale.

Noé Rodrigues et les SRD ont lancé leur préparation par un match nul. (Photo : archives Georges Henz) Noé Rodrigues et les SRD ont lancé leur préparation par un match nul. (Photo : archives Georges Henz)

Les SR Delémont lancent leur campagne de préparation en vue de la reprise de 1re Ligue en partageant l’enjeu. Les footballeurs de la capitale ont fait match nul 0-0 contre l’équipe de Promotion League de Breitenrain samedi à Berne en match amical. « On a fait un match cohérent, avec un bon état d’esprit. On a fait une bonne première mi-temps, avec quelques grosses opportunités, mais on a manqué de justesse dans le dernier ou l’avant-dernier geste, mais l’adversaire n’a rien eu. En deuxième mi-temps, on a fait des changements, le nul était un peu plus logique, mais c’était un match bien maitrisé et assez satisfaisant, en tout cas dans l’état d’esprit », a confié à RFJ l’entraineur des « jaune et noir » Anthony Sirufo.

Les SRD ont aligné leurs nouvelles recrues Jordan Perrony et Nolan Géraud. Ils ont aussi testé le jeune attaquant de Xamax U19 Glenn Mbazo et le piston Bryan Rodrigues qui joue à Romontois en 2e ligue interrégionale. /emu


