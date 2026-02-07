Le FC Bassecourt n’a fait qu’une bouchée de Diaspora

La formation de 1re Ligue de football a gagné 7-1 contre Diaspora, équipe de 2e ligue régionale ...
David Neto Dias a inscrit un doublé. (Photo : archives/Georges Henz) David Neto Dias a inscrit un doublé. (Photo : archives/Georges Henz)

Le FC Bassecourt n’y est pas allé de main morte avec Diaspora en préparation. Les pensionnaires de 1re Ligue ont giflé leur adversaire de 2e ligue 7-1 samedi soir dans le cadre d’un match amical. Valentin Nushi et David Neto Dias se sont offerts un doublé, alors que Gabriel Rondez, Noël Allemann et Robin Hushi ont également apporté leur pierre à l’édifice. Diaspora n’a pu que sauver l’honneur dans la dernière minute du temps réglementaire grâce à un but de Qeldit Gaxherri. Le FCB aura droit à deux matches de préparation encore avant la reprise. Il défiera Ajoie-Monterri ce mercredi et La Chaux-de-Fonds vendredi. /lge


 

