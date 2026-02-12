Pas de vainqueur entre Ajoie-Monterri et Bassecourt

Les deux équipes de football ont partagé l’enjeu 0-0 mercredi soir en match amical.
Les deux équipes de football ont partagé l’enjeu 0-0 mercredi soir en match amical.

Besir Jashari et le FC Bassecourt cherchent encore la meilleure formule. (Photo : archives Georges Henz) Besir Jashari et le FC Bassecourt cherchent encore la meilleure formule. (Photo : archives Georges Henz)

Le FC Ajoie-Monterri parvient à neutraliser le FC Bassecourt. Les footballeurs ajoulots (2e ligue interrégionale) et leurs homologues vadais (1re Ligue) ont fait match nul 0-0, mercredi soir, sur le terrain synthétique de Courgenay. Dans une rencontre plutôt plaisante, aucune des deux formations n’est parvenue à forcer le verrou adverse. Les deux défenses ont montré de très bonnes dispositions. Pour la deuxième fois au cours de cette préparation hivernale, le FCAM alignait le joueur à l’essai Bastien Vitali (ex-FC Bassecourt, notamment). Côté vadais, on notait les absences des deux milieux de terrain Axel Gester et Rais Zouai. A une semaine de la reprise du championnat, le FC Bassecourt se testera une dernière fois vendredi à La Chaux-de-Fonds (19h15). Le FC Ajoie-Monterri, dont la reprise est prévue mi-mars, dispute son prochain match amical samedi à 15h contre Courtételle (1re Ligue). /mle


 

