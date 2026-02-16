Martin François fait le bonheur de Kriens mais n’oubliera jamais les SRD

L’ancien joueur des SR Delémont a rejoint l’été passé Kriens pour relever un nouveau défi en ...
Martin François fait le bonheur de Kriens mais n’oubliera jamais les SRD

L’ancien joueur des SR Delémont a rejoint l’été passé Kriens pour relever un nouveau défi en Promotion League. Il se livre sur ce chapitre lucernois mais aussi sur les liens forts qu’il conserve avec le club jurassien.

Martin François a quitté les SRD l'été passé après quatre saisons dans le Jura. Il évolue désormais à Kriens avec qui il a connu dimanche une première défaite cette saison sur le terrain de Bienne. (Photo : Dimitri Montanaro) Martin François a quitté les SRD l'été passé après quatre saisons dans le Jura. Il évolue désormais à Kriens avec qui il a connu dimanche une première défaite cette saison sur le terrain de Bienne. (Photo : Dimitri Montanaro)

Un ancien pilier des SR Delémont s’épanouit dans sa nouvelle aventure lucernoise. Martin François a quitté le club de football de la capitale jurassienne l’été passé après la relégation en 1re Ligue. Le milieu de terrain français a décidé de signer à Kriens qui est leader de Promotion League. Le joueur de 29 ans aura passé quatre saisons aux SRD et il en garde de précieux souvenirs et contacts. La page sportive jurassienne est désormais tournée pour Martin François qui a su s’intégrer à son nouvel environnement. « Ils m’ont tous super bien accueilli. Ils m’aident beaucoup parce que je ne parle pas allemand », témoigne le footballeur formé à Sochaux qui partage le vestiaire lucernois avec son ancien coéquipier chez les « jaune et noir », le latéral Daoud Touré, ainsi que l’attaquant jurassien Célien Wicht.

Martin François : « On a vécu de super moments et on sera liés toute notre vie aux SRD. »

Ecouter le son

Ce nouveau chapitre était devenu nécessaire pour Martin François. « C’était la fin de l’histoire à Delémont. C’était un petit peu compliqué. On a fait une saison en deçà de nos attentes l’année passée. Je pense qu’il fallait un renouveau au club. Il y a eu beaucoup de départs. Il fallait une nouvelle vague fraiche. » Le Français se dit « très ravi » de ce nouveau challenge lucernois.


Des liens forts avec les SRD

Les SR Delémont sont néanmoins présents dans le cœur de Martin François qui a conservé des liens avec d’anciens compères ainsi que l’entraineur Anthony Sirufo. Le milieu de terrain a connu une montée en Promotion League et une belle épopée en Coupe de Suisse. « On sera liés toute notre vie aux SRD », assure celui qui garde toutefois en lui une blessure. Lors de l’ultime match de la saison dernière, Martin François a manqué un penalty en fin de partie qui aurait permis aux « Sports » de se sauver. « Ça ne s’oublie pas parce que j’aurais pu sceller l’avenir du club en Promotion League », souffle le métronome du jeu de Kriens qui ne manque pas de suivre l’actualité des SR Delémont. « J’espère que ça va bien se passer également pour eux sur ce deuxième tour. »/nmy


