Martin François fait le bonheur de Kriens mais n’oubliera jamais les SRD

Ce nouveau chapitre était devenu nécessaire pour Martin François. « C’était la fin de l’histoire à Delémont. C’était un petit peu compliqué. On a fait une saison en deçà de nos attentes l’année passée. Je pense qu’il fallait un renouveau au club. Il y a eu beaucoup de départs. Il fallait une nouvelle vague fraiche. » Le Français se dit « très ravi » de ce nouveau challenge lucernois.





Des liens forts avec les SRD

Les SR Delémont sont néanmoins présents dans le cœur de Martin François qui a conservé des liens avec d’anciens compères ainsi que l’entraineur Anthony Sirufo. Le milieu de terrain a connu une montée en Promotion League et une belle épopée en Coupe de Suisse. « On sera liés toute notre vie aux SRD », assure celui qui garde toutefois en lui une blessure. Lors de l’ultime match de la saison dernière, Martin François a manqué un penalty en fin de partie qui aurait permis aux « Sports » de se sauver. « Ça ne s’oublie pas parce que j’aurais pu sceller l’avenir du club en Promotion League », souffle le métronome du jeu de Kriens qui ne manque pas de suivre l’actualité des SR Delémont. « J’espère que ça va bien se passer également pour eux sur ce deuxième tour. »/nmy