La reprise en 1re Ligue : les SR Delémont (2/3)

« On est le club phare et il faut le démontrer » : le ton est donné par le directeur sportif et entraîneur des SR Delémont Anthony Sirufo. La 10e place actuelle au classement de 1re Ligue (ndlr : avec toutefois un match à rattraper) n’est pas du goût du technicien français. Elle l’est encore moins quand on constate que le FC Courtételle est le meilleur représentant jurassien (4e). « On n’est pas à notre place. On doit se taire et travailler dur pour retrouver notre position », renchérit le Français. Ce dernier ne s’en cache pas : la préparation fut difficile pour les footballeurs jurassiens qui ont travaillé avec assiduité.

Les SRD ont présenté plusieurs visages différents durant la préparation, entre la solidité affichée à Breitenrain (0-0) et la fébrilité présentée sur le terrain d’Ajoie-Monterri (défaite 3-1). D’ailleurs, Anthony Sirufo n’a pas hésité à remettre l’église au milieu du village et à rappeler à ses hommes les valeurs à respecter lorsqu’on porte le maillot de Delémont. « Il y a des choses qu’on ne peut pas tolérer », résume-t-il après avoir recadré une troupe qu’il estime aujourd’hui « prête » à en découdre et à offrir une belle remontée au classement. Bien conscient de la réalité actuelle, le Tricolore n’en perd pas pour autant ses ambitions au moment de la reprise prévue dimanche à Langenthal : « Si on gagne le match en retard, on se situera à trois points du meilleur troisième qui est finaliste. Quand on regarde mathématiquement, bien évidemment que c’est envisageable », clame Anthony Sirufo, tout en rappelant l’importance de rester humble au regard du classement.