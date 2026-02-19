La reprise en 1re Ligue : les SR Delémont (2/3)

Les footballeurs jurassiens de 1re Ligue reprennent le championnat ce week-end. Après celle du FC Courtételle, place à la présentation du deuxième tour des SR Delémont.

Anthony Sirufo a l'intime conviction que ses joueurs en ont sous les crampons. (Photo : archives Georges Henz) Anthony Sirufo a l'intime conviction que ses joueurs en ont sous les crampons. (Photo : archives Georges Henz)

« On est le club phare et il faut le démontrer » : le ton est donné par le directeur sportif et entraîneur des SR Delémont Anthony Sirufo. La 10e place actuelle au classement de 1re Ligue (ndlr : avec toutefois un match à rattraper) n’est pas du goût du technicien français. Elle l’est encore moins quand on constate que le FC Courtételle est le meilleur représentant jurassien (4e). « On n’est pas à notre place. On doit se taire et travailler dur pour retrouver notre position », renchérit le Français. Ce dernier ne s’en cache pas : la préparation fut difficile pour les footballeurs jurassiens qui ont travaillé avec assiduité.

Les SRD ont présenté plusieurs visages différents durant la préparation, entre la solidité affichée à Breitenrain (0-0) et la fébrilité présentée sur le terrain d’Ajoie-Monterri (défaite 3-1). D’ailleurs, Anthony Sirufo n’a pas hésité à remettre l’église au milieu du village et à rappeler à ses hommes les valeurs à respecter lorsqu’on porte le maillot de Delémont. « Il y a des choses qu’on ne peut pas tolérer », résume-t-il après avoir recadré une troupe qu’il estime aujourd’hui « prête » à en découdre et à offrir une belle remontée au classement. Bien conscient de la réalité actuelle, le Tricolore n’en perd pas pour autant ses ambitions au moment de la reprise prévue dimanche à Langenthal : « Si on gagne le match en retard, on se situera à trois points du meilleur troisième qui est finaliste. Quand on regarde mathématiquement, bien évidemment que c’est envisageable », clame Anthony Sirufo, tout en rappelant l’importance de rester humble au regard du classement.

Anthony Sirufo : « On doit être très humbles. »

Beaucoup de mouvements qui n’étaient « pas prévus »

Anthony Sirufo l’avait indiqué à la fin du premier tour, il avait hâte de récupérer quelques blessés pour entamer 2026 de la meilleure manière, en gardant une forme de stabilité dans son contingent. Las pour lui, tout ne s’est pas passé comme il l’envisageait. Cinq départs ont été actés, dont ceux de Matteo Cesca et Florent Jubin. A ces départs se sont ajoutées plusieurs blessures qui ont émaillé la préparation delémontaine (Romain Baume, Georges Gomis) et la suspension de Noha Sylvestre qui manquera les quatre premières rencontres. Le staff delémontain a donc réagi et a apporté de la profondeur au groupe en recrutant sept éléments. S’il se réjouit de ces venues, Anthony Sirufo aurait voulu « avoir plus de stabilité ». Ce dernier peut toutefois se targuer d’avoir réussi quelques jolis coups sur le marché des transferts. Le défenseur français Jordan Perrony (ex-FC Bassecourt) apportera toute son expérience à l’arrière-garde jurassienne, alors que son compatriote Nolan Géraud a offert de belles garanties défensives durant la préparation. L’attaquant expérimenté Alan Dzabana doit devenir le buteur de cette équipe, lui qui a notamment évolué en Ligue 2 française par le passé. A l’image de Robin Hushi qui arrive de Bassecourt, les SRD accueillent aussi plusieurs jeunes talents qui doivent gagner leur place. Le staff jurassien aura pour plus grand défi de préparer une savoureuse mayonnaise entre expérience et insouciance. /mle

Anthony Sirufo, à propos des nombreux mouvements : « Ce n’était pas prévu. »

Le mercato des SR Delémont : 

Arrivées (7) :

- Glenn Mbazo, attaquant (M19 Neuchâtel Xamax)

- Alan Dzabana, attaquant (Bobigny, National 2)

- Brian Rodrigues, défenseur (FC Le Parc, 2e ligue)

- Nolan Géraud, défenseur (FC Ajoie-Monterri, 2e ligue interrégionale)

- Jordan Perrony, défenseur (Concordia Bâle, 1re Ligue)

- Robin Hushi, milieu (FC Bassecourt, 1re Ligue)

- Seyf Toumi, milieu (Besa Bienne, 1re Ligue)


Départs (5) :

- Baptiste Stroppolo, milieu (FC Courtételle, 1re Ligue)

- Florent Jubin, défenseur (FC Porrentruy, 2e ligue)

- Mattéo Cesca, défenseur (Chaux-de-Fonds, 1re Ligue)

- Mattéo Klay, défenseur (Diaspora, 2e ligue)

- Mohamed Bentahar, attaquant (destination inconnue)

Jordan Perrony doit apporter son expérience aux SR Delémont, lui qui a évolué avec Bassecourt, mais aussi Bulle et Concordia Bâle. (Photo : archives Georges Henz) Jordan Perrony doit apporter son expérience aux SR Delémont, lui qui a évolué avec Bassecourt, mais aussi Bulle et Concordia Bâle. (Photo : archives Georges Henz)


