Les SR Delémont défaits sur la route pour la reprise

Les Jurassiens ont perdu 5-2 à Langenthal dimanche en 1re Ligue de football.
Les Jurassiens ont perdu 5-2 à Langenthal dimanche en 1re Ligue de football.

Le but de Jordan Perrony n'a pas été suffisant pour les SRD. (Photo : archives Georges Henz) Le but de Jordan Perrony n'a pas été suffisant pour les SRD. (Photo : archives Georges Henz)

Les SR Delémont rentrent vaincus de chez le 3e de la hiérarchie. Les footballeurs de la capitale ont été battus 5-2 à Langenthal dimanche à l’occasion de la reprise du championnat de 1re Ligue. Ce sont eux qui ont ouvert la marque à la demi-heure de jeu grâce à Fares Toumi, qui a repris un ballon mis en retrait après un centre bien amené suite à une touche où les SRD ont fait étalage de leur jouerie. Les Bernois ont pris l’ascendant en marquant à deux reprises avant la mi-temps sur un coup franc, puis sur un corner. Ils ont enfoncé le clou à la 64e en prenant de vitesse les Jurassiens sur une action amorcée en milieu de terrain, avec à la conclusion un joueur de Langenthal plus prompt au rebond d’un tir d’un de ses coéquipiers qui s’était écrasé sur le poteau du gardien Cyril Schwendimann. La formation d’Anthony Sirufo a réduit l’écart dans la foulée par l'intermédiaire de Jordan Perrony en exploitant un coup franc mal dégagé. Mais Kevin Krasniqi a redonné de l’air à l’équipe locale en signant un triplé sur un coup franc direct, avant un dernier but encaissé par les SRD à la 97e. Les Vadais reculent à la 12e place avec cinq points d’avance sur la zone rouge après avoir disputé un match de plus. /emu


Actualisé le

 

Fait partie du dossier «SR Delémont»

