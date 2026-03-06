Football élite jurassien : Xamax contre-attaque

Alors que l’ASF a accordé la gestion du football élite dans le Jura au club neuchâtelois et que l’AJF invite les clubs jurassiens à la résistance, Xamax réagit. Dans un communiqué publié ce vendredi, le club « rouge et noir » dit vouloir « rétablir certains faits ». Xamax estime avoir « entrepris les démarches nécessaires afin de garantir à la région jurassienne de continuer de bénéficier d’une structure de football d’élite ». Le club neuchâtelois ajoute : « Contrairement aux allégations mensongères de l’AJF, l’objectif de Xamax n’a jamais été de s’approprier la gestion du football d’élite jurassien, mais simplement de continuer le travail entrepris depuis plusieurs années de manière à permettre aux jeunes talents jurassiens de poursuivre leur formation dans le football d’élite ». /comm-mmi

