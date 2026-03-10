Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Ce week-end en Argovie, les juniors E des SRD ont remporté un tournoi national de futsal. Une ...
Les juniors des SR Delémont s’illustrent en salle

Ce week-end en Argovie, les juniors E des SRD ont remporté un tournoi national de futsal. Une troisième victoire d'affilée pour les jeunes delémontains. 

Les juniors E des SR Delémont ont remporté un tournoi national de futsal ce week-end. (Photo : SR Delémont.) Les juniors E des SR Delémont ont remporté un tournoi national de futsal ce week-end. (Photo : SR Delémont.)

Une troisième victoire en trois ans pour les juniors des SR Delémont. Après avoir décroché le titre en juniors F en 2024 et en juniors E en 2025, les juniors E des SR Delémont ont à nouveau remporté la Junior Champions Cup. Ce tournoi national de futsal a eu lieu le week-end dernier en Argovie. Après avoir terminé 2e de la poule qualificative, les Jurassiens, entraînés par Vannak Mann et Christian Fleury, ont écarté Weinfelden-Bürglen 2-1 en demi-finale puis se sont imposés contre Muttenz 5-0 en finale. /comm-mmi 


