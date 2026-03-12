Anthony Sirufo : « Je suis forcément déçu »

C’est une page qui se tourne et elle est lourde de contenu et d’émotions. Ce jeudi, les SR Delémont ont annoncé qu’ils se séparaient de leur directeur sportif et entraîneur Anthony Sirufo alors que l’équipe fanion est entraînée dans une spirale négative et en bas du classement en 1re Ligue de football.

En tant que joueur, le Tricolore a porté les couleurs des « jaune et noir » pendant sept ans, avant d’occuper le banc pendant plus de trois saisons. Arrivé à l’été 2022 après des passages fructueux à Bassecourt et à Bienne, « Tony » a vécu la montée en Promotion League dès sa première saison sur le banc des SRD, avant de connaître les joies de la Coupe et de ses exploits. La saison dernière aura été plus compliquée, Delémont étant relégué au terme d’un scénario épique que l’énergique Français ne va pas oublier de sitôt.





De la compréhension et beaucoup d’émotions

Quand on lui demande de regarder dans le rétroviseur, Anthony Sirufo répond avec beaucoup d’émotions : « Sept ans en tant que joueur et presque quatre comme entraîneur, cela fait beaucoup dans une carrière et dans une vie. Forcément, quand l’aventure se termine, ça n’est jamais simple. Vu le contexte actuel, je commençais un peu à m’en douter », confie le technicien. Très attaché à notre région et au club de la capitale en particulier, Anthony Sirufo n’est pas rancunier : « Si mon départ peut apporter quelque chose de positif au club, j’en serais le premier content », déclare-t-il, confiant qu’il comprend la décision du président et qu’il souhaite aux SRD de « se maintenir – au moins – en 1re Ligue ». Anthony Sirufo avoue que ces derniers mois ont été difficiles. Plusieurs cadres ont quitté le navire après la relégation, d’autres l’ont rejoint, certains ont répondu aux attentes, d’autres pas, d’autres encore ont été blessés. Et c’est toute une équipe qui navigue en eaux troubles : « Une fois au complet, cette équipe sera compétitive pour la 1re Ligue », assure sans détour celui qui l’a bâtie et qui accompagnera son successeur pour la transition.

Quitter Delémont, c’est un crève-cœur pour Anthony Sirufo : « Je garde plein de souvenirs inoubliables. On a vécu des émotions incroyables », souffle-t-il brièvement, la voix émue. « Je préfère retenir toutes ces belles émotions », conclut-il. Le Tricolore avoue quand même qu’il regrette de quitter notre région après les bagarres et les insultes qui ont émaillé la fin du derby de mercredi soir. « Ce sont des choses qui n’ont rien à faire sur un terrain de foot », dit-il encore, alors qu’il a été lui-même la cible d’insultes. /mle