Le FC Bassecourt voit la zone rouge se rapprocher

Le FC Bassecourt manque une occasion de se donner un peu d’air au classement de 1re Ligue de football. Mercredi soir, dans le froid des Grands-Prés, les Vadais ont perdu 1-0 contre Buochs, un adversaire direct. Grâce à leur succès en terre jurassienne, les joueurs de Suisse centrale grimpent au-dessus de la barre avec un point d’avance sur Delémont qui glisse à la première place de relégable et un de retard sur le FCB.





Buochs a trouvé ce qu'il était venu chercher

La rencontre a été fermée. Bassecourt s’est montré particulièrement solide défensivement jusqu’à cette rupture de la 72e qui a permis aux Alémaniques de marquer le seul but du match. Bien payés, les Nidwaldiens étaient venus dans le Jura pour défendre et tenter de trouver l’ouverture contre le cours du jeu. Si leur première grosse occasion a été détournée vaillamment par Léonard Joliat (36e), la deuxième aura été la bonne. Affaire rondement menée. Dominateur, le FCB n’est toutefois pas parvenu à trouver l’ouverture. Sur un terrain compliqué, les Vadais ont essayé d’amener le danger par le jeu mais n’y sont pas souvent arrivés, la faute à des erreurs techniques qui ont trop souvent pesé sur leurs phases de construction. Les Vadais auront finalement trop peu entrepris dans cette rencontre de bas de tableau. « On a manqué d’allant offensif », a déclaré le coach Ludovic Brugnerotto à l’issue de la rencontre. Bassecourt pourra regretter un coup franc détourné par le portier alémanique en fin de première période et un quatre contre deux mal négocié en début de deuxième mi-temps. Une des rares frappes cadrées des Jurassiens, celle de Schadrac Nkusu à la 81e, a par ailleurs été déviée par le dernier rempart adverse, alors que l'attaquant David Neto Dias avait aussi manqué de réussite peu de temps avant. Le FCB est tombé dans le piège alémanique et devra rapidement réagir puisqu’il se trouve désormais sous la menace de la barre. Il joue son prochain match dimanche sur le terrain de Langenthal, l'actuel 2e de la hiérarchie. /mle