Le FC Bassecourt n’a pas eu voix au chapitre

Le FC Bassecourt a concédé une défaite logique sur le terrain synthétique du dauphin de 1re Ligue. Dépassés, les footballeurs vadais ont perdu 3-0 à Langenthal dimanche après-midi. Ils ont encaissé l’ouverture du score dès la 7e, avant de concéder le deuxième but à la 25e suite à une tête en retrait pas assez puissante à destination du gardien de Mohamed Diaw. Les Bernois ont déjà scellé le score avant la mi-temps, alors que la formation de Ludovic Brugnerotto n’a pas su créer le danger pour faire douter son adversaire. Pour ne rien arranger, le FCB s'est retrouvé à 10 après l'expulsion de Léo Moine à la 52e. Il pointe juste au-dessus de la barre, avec deux points d’avance sur les SR Delémont qui occupent la place de premier relégable. /emu