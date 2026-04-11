Les SR Delémont sont encore convalescents

Les SR Delémont ne sont pas encore guéris en 1re Ligue. Neuf jours après leur important succès contre Bassecourt dans le derby, les footballeurs de la capitale ont été tenus en échec par un adversaire direct à la course au maintien. Les SRD ont fait match nul 1-1 en fin d’après-midi samedi chez le 11e Schötz. Les Jurassiens ont vu les Lucernois prendre les devants dans cette rencontre dès la 22e minute. Ils ont su combler leur retard à la 67e par l’intermédiaire de l’attaquant Alan Dzabana, sans parvenir toutefois à arracher la victoire dans les derniers instants. Les « jaune et noir » restent sous la barre, même s’ils reviennent à égalité de points avec Buochs. Ils pourraient sortir de la zone rouge si Buochs perd ce samedi soir chez le 8e Wohlen. A la mi-temps, le score était de 1-1 entre les deux formations. /nmy

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