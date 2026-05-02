Les SRD rejoints en fin de match

Des SR Delémont malchanceux punis en toute fin de rencontre. Les footballeurs jurassiens ont fait match nul avec Wohlen 1-1 samedi à la Blancherie dans le championnat de 1re Ligue. Pourtant, ils se sont montrés supérieurs et plus entreprenants que leur adversaire dès l’entame. Ils se sont procuré une belle opportunité à la 15e grâce à une tête de Sekouna Camara, mais le ballon était trop centré et le portier zurichois attentif. Les « jaune et noir » ont continué à pousser jusqu’à ce que Yoroma Jatta touche la barre transversale sur un superbe geste acrobatique à la 39e. L’attaquant jurassien a rapidement pu se consoler puisque Georges Gomis a ouvert le score sur le corner qui a suivi.





De l’envie, mais un cruel manque de réussite

Les SRD sont revenus des vestiaires avec les mêmes intentions et ont cru doubler la mise à la 55e. Yoroma Jatta a une nouvelle fois trouvé la barre sur une reprise de la tête sur corner. Abdoulaye Koté est parvenu à reprendre le ballon pour le pousser au fond des filets, mais l’arbitre a signalé une faute qui semblait discutable. Les ailiers ont été bien en vue durant la rencontre, mais leur centre était souvent trop imprécis pour pouvoir mettre en danger le gardien adverse. Du moins, jusqu’à ce que Fares Toumi déborde une nouvelle fois et tente un centre-tir, bien repris par Yoroma Jatta (63e). Mais l’attaquant jurassien a encore été frustré par un montant… pour la troisième fois de la soirée.

Assez discret jusqu’ici, Maël Zaugg s’est illustré à la 70e, en repoussant parfaitement une frappe lointaine d’un joueur de Wohlen. Samuel Ferreira da Silva n’est à son tour pas passé loin de marquer sur une reprise de volée quelques minutes plus tard, mais le cuir est directement allé se loger dans les gants du portier zurichois. Ne parvenant pas à se mettre à l’abri, les « jaune et noir » ont dû compter sur Maël Zaugg pour rester devant. Il a d’abord bien claqué le ballon sur un bon coup-franc, avant d’intervenir sur le coup de coin qui a suivi (83e). Malheureusement pour les SRD, leurs efforts n’ont pas suffi et ils ont concédé l’égalisation à la 90e après trois déviations zurichoises sur un nouveau corner.





Les SR Delémont perdent (à nouveau) de précieux points dans la lutte pour le maintien. Ils restent 14es et prennent deux longueurs d’avance sur le premier relégable Besa, qui affronte le FC Bassecourt ce dimanche en championnat. /cra