Le FC Bassecourt laisse filer de précieux points

Le FC Bassecourt manque l’occasion de prendre une belle distance sur la zone rouge. Les footballeurs vadais se sont inclinés devant Besa 3-1 dimanche à la Tissot Arena de Bienne. Ils ont pourtant débuté la rencontre avec beaucoup d’envie pour ouvrir le score dès la 6e minute. Les « jaune et noir » ont récupéré un ballon haut après un bon pressing. Face à son ancien club, Valentin Nushi a trouvé un trou de souris pour glisser le cuir à Siyar Batgi qui a crocheté le gardien dans la surface avant de conclure. L’avantage jurassien n’a duré que quelques minutes puisque Besa a égalisé à la 13e. La défense a été prise de vitesse sur le côté droit et un attaquant biennois, seul au centre, a pu égaliser à bout portant. Le FCB a repris le contrôle du match et s’est montré dangereux à la 25e. Siyar Batgi a récupéré un ballon repoussé sur corner et a déclenché un centre-tir qui a terminé sur la barre transversale. Mais les Jurassiens se sont fait surprendre seulement trois minutes plus tard contre le court du jeu. La défense a voulu relancer trop proprement et a perdu le contrôle du cuir dans les 20 derniers mètres. Les Biennois se sont projetés et ont trompé Léonard Joliat pour passer devant (29e). Bassecourt a poussé pour égaliser, laissant parfois quelques espaces dans sa défense, mais le score n’a plus bougé jusqu’au thé.





Bassecourt dominant, mais impuissant

Les « jaune et noir » ont tenté d’aller vers l’avant dès le retour des vestiaires, mais ils ont été trop imprécis devant le but, manquant la dernière passe ou proposant plusieurs frappes trop gentilles, voire non cadrées. Les Biennois ont resserré leur défense pour bloquer leur verrou et conserver le score. Ils ont commis de nombreuses fautes et ont fait craquer les Jurassiens et Siyar Batgi. Le défenseur a concédé un second carton jaune, synonyme d’expulsion, après un mauvais geste commis à la suite d’un croche-patte seelandais (82e). Le FCB a même concédé un ultime but dans le temps additionnel, alors que la défense était désorganisée, cherchant l’égalisation à tout prix.

Le FC Bassecourt glisse au 12e rang et ne compte plus que trois points d’avance sur le premier relégable… qui n’est autre que les SR Delémont. Le club de la capitale tombe dans la zone rouge avec une longueur de retard sur Besa. /cra