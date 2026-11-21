Le FC Sion a enfin remporté un derby du Rhône! Après 5 ans de disette, les Sédunois ont dominé le Servette FC, samedi soir en Super League (2-0) grâce à des buts de Donat Rrudhani et Rilind Nivokazi.

Il fallait remonter au 24 octobre 2021 pour retrouver la trace d'une victoire valaisanne face aux Grenat. Entraîné à l'époque par Paolo Tramezzani, Sion s'était imposé 2-1 à Genève. Les 13 derbys du Rhône suivants avaient donné lieu à 8 victoires de Servette et 5 matches nuls.

La série a donc pris fin samedi, dans les frimas de Tourbillon, lors d'un match qui s'est rapidement animé. Le public aurait d'ailleurs pu voir plusieurs buts en première période sans deux excellents gardiens.

Besson répond à Racioppi

Anthony Racioppi, le portier grenat, a été le premier à s'illustrer avec un arrêt réflexe devant Jarrel Simo (6e). Il a ensuite sauvé la mise à son défenseur Kreshnik Hajrizi, qui n'a pas résisté à la pression de Jemy Sida (10e).

Le jeune attaquant français (19 ans), préféré à Samuel Mraz à la pointe de l'attaque servettienne, était dans tous les bons coups en début de match. Après avoir encore enrhumé Hajrizi, il a été tout proche de nettoyer la lucarne de Racioppi (13e).

A l'issue d'un premier quart d'heure totalement à l'avantage de Servette, Sion a progressivement pris le match à son compte, et ce fut au tour de Léo Besson de multiplier les parades. Le portier de 24 ans, propulsé titulaire en raison de la blessure du Lituanien Edvinas Gertmonas, a longtemps dégoûté les attaquants et le public sédunois.

Il a d'abord détourné du bout des doigts une lourde volée d'Ilyas Chouaref (17e), avant de repousser deux tentatives trop cadrées de Théo Berdayes, à la conclusion de deux bons mouvements valaisans (26e/31e). Il a aussi dit non à Nivokazi, titularisé à la place de Winsley Boteli en pointe (32e).

Après un huitième (!) arrêt en moins de 45 minutes, Besson a toutefois dû s'incliner devant Berdayes, intelligemment servi par Baltazar. Mais le but a été annulé après que la VAR a repéré une position de hors-jeu du milieu brésilien (45e+3).

Une domination récompensée

Pas découragé, Sion a repris sa domination dès l'entame de la deuxième période, et a finalement trouvé la faille à la 51e. Rrudhani a bien lu la trajectoire d'un centre de Numa Lavanchy et sa tête a franchi la ligne de Besson avec l'aide du poteau.

La réaction des Grenat après cette ouverture du score méritée des Sédunois a été trop timide. Volontaire mais un peu tendre, Jemy Sida n'a pas inquiété Racioppi malgré deux bonnes situations (65e/68e).

Les hommes de Didier Tholot en ont profité pour punir les visiteurs. Sur un nouveau centre venu de la droite, cette fois de Chouaref, Nivokazi a surgi en force devant Steve Rouiller pour catapulter le cuir au fond des filets servettiens (70e).

Deuxième place en vue

Avec cette victoire, la troisième en quatre matches, Sion (3e, 29 pts) suit le rythme du leader Lugano (37 pts) et son dauphin Young Boys (31 pts). Les Sédunois auront l'occasion de s'emparer de la deuxième place dimanche prochain puisqu'ils accueilleront les Bernois.

Servette (6e, 17 pts) rate de son côté une occasion de se rapprocher du wagon de tête et pourrait même repasser du mauvais côté de la barre si Bâle bat Lucerne dimanche (16h30). Les Grenat tenteront de retrouver la victoire samedi prochain lors d'un autre derby, contre le Lausanne-Sport.

/ATS