Le Bayern Munich a été accroché par Cologne 1-1 vendredi en Bundesliga. Ses attaquants Harry Kane et Michael Olise sont de plus sortis sur blessure.

Sur un centre ras de terre d'Olise à la 15e minute qu'il a tenté de reprendre au second poteau, l'Anglais de 33 ans a été taclé par le défenseur suisse Joël Schmied qui, dans le duel, a touché sa cheville gauche.

Il est resté allongé au sol avant de se relever en boitant. Il a finalement été remplacé par Tom Bischof à la 20e minute.

A la 40e minute, sur une combinaison sur le côté droit, le Français a lui été touché au pied gauche par Tom Krauss sur une tentative de reprise de volée. L'ailier a été soigné et a repris sa place jusqu'à la mi-temps, mais a laissé sa place à Tim Binder au retour des vestiaires.

Joël Schmied a disputé l'entièreté de la rencontre. Son équipe est 14e du championnat, alors que le Bayern pourrait être dépassé par Dortmund en tête du classement.

/ATS