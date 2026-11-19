Pas de miracle pour Servette Chênois contre Barcelone jeudi en Ligue des champions. Les Genevoises se sont inclinées 6-0.

Le top 12 est toujours atteignable, mais les Servettiennes de Cristian Toro pointent au 15e rang avec 3 points. Le Paris FC est 12e avec 5 unités.

Il y avait de toute façon peu de chances que Servette Chênois réussisse un résultat face à l'un cadors du foot féminin. Bonmati, Pina et Brugts ont frappé trois fois entre la 19e et la 32e. A la 40e, les Genevoises ont vu un but de Sobal annulé pour un hors jeu. Idem pour les Catalanes à la 56e.

Sauf que les Barcelonaises vont inscrire le 4-0 sur penalty à la 62e, puis Pina va compléter son triplé en ajoutant deux buts (77e et 88e). Le prochain rendez-vous européen des Servettiennes aura lieu le 16 décembre à domicile face au Paris FC.

/ATS