Etincelant depuis le début de la saison, le prodige turc du Real Madrid Arda Güler a prolongé mercredi son contrat jusqu'en 2032, a annoncé le club espagnol dans un communiqué.

Le jeune gaucher de 21 ans a gagné sa place de titulaire grâce à sa qualité technique et sa vision de jeu.

Recruté en 2023 à l'âge de 18 ans, Arda Güler dispute actuellement sa quatrième saison au Real, avec lequel il a déjà remporté cinq titres, dont la Ligue des champions et la Liga en 2024. Formé à Fenerbahçe, il est également devenu un joueur majeur de la sélection turque et compte déjà 38 capes, à 21 ans.

/ATS