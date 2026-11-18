L'équipe de Suisse a conclu son année 2026 par une démonstration contre l'Ecosse (4-0) lundi à St-Gall en Ligue des nations.

Le sélectionneur Murat Yakin s'est réjoui de voir émerger de nouvelles têtes, qui amènent davantage de profondeur à son effectif.

Avec un seul but encaissé en six matches contre quinze marqués, l'équipe nationale a survolé son groupe de Ligue des nations, pour valider haut la main sa promotion parmi l'élite européenne dès vendredi en Slovénie (0-0). Dans ce match sans enjeu sportif, Yakin a donc saisi l'opportunité de bouleverser son effectif à l'aune d'un match, avec pas moins de huit changements par rapport au match en Slovénie vendredi.

"Bonne ambiance" de la table jusqu'au terrain

"Il y a eu une bonne ambiance toute la semaine, tant à table que sur le terrain d'entraînement, s'est félicité Yakin à l'heure de revenir sur la rencontre en salle de presse. La décision de donner leur chance aux jeunes était la bonne décision, ils ont proposé un beau match."

Lors des vingt premières minutes, cette équipe de Suisse inédite a pourtant peiné à prendre le contrôle du match. Il a fallu que le Genevois Zachary Athekame provoque le 1-0 à la 22e avec le concours du malheureux Lewis Ferguson pour que les Helvètes prennent confiance.

Un temps d'adaptation inévitable, selon Yakin. "Le système en 3-4-3 choisi offre une certaine flexibilité, notamment dans le positionnement des ailiers vis-à-vis des trois défenseurs, a-t-il expliqué.

Pour lui, la situation s'est amélioré dès lors que ses protégés ont commencé à mieux occuper leur position. "Cela a compliqué la tâche de l'adversaire pour nous contrôler" a avancé le Rhénan de 52 ans. Nous voyons le travail effectué au quotidien avec les analyses vidéo, où nous laissons une certaine liberté tout en voulant voir une certaine structure."

Sanches et Schmidt marquent des points

Face à une faible adversité écossaise (réd. un seul tir cadré sur la rencontre), les Romands ont été impliqués sur les quatre réussites helvètes. Outre Athekame, Winsley Boteli et Alvyn Sanches ont tous deux été crédités d'un but et d'un assist, tandis que Zeki Amdouni a marqué au bout du temps réglementaire pour compléter le festival de la Suisse à St-Gall.

Le technicien n'a pas manqué de les féliciter, pointant leur impact sur le plan créatif, qui avait cruellement manqué à Maribor trois jours plus tôt. "Alvyn (réd. Sanches) a eu besoin des 10-15 premières minutes pour entrer dans son match. Mais par la suite, nous avons vu le footballeur génial qu'il est, et il n'a commis presque aucune erreur technique", a cité Yakin. Il a également indiqué avoir été impressionné par son coéquipier à YB Isaac Schmidt, lui qui représente à ses yeux "un profil intéressant, capable de défendre mais également d'attaquer les espaces sur le plan offensif."

Un effectif qui s'épaissit

Entré en jeu à la 64e, Amdouni s'est lui aussi attiré les louanges du sélectionneur. "Sa joie de jouer et de constamment chercher la finition est réjouissante." Voir tous ces jeunes joueurs performer ouvre l'horizon de Yakin en vue de l'année prochaine. "Nous aurons peut-être besoin de l'un ou l'autre dans le cadre en 2027 si, comme cette année, certains joueurs venaient à manquer, a-t-il indiqué. C'est beau de voir que l'effectif a aussi cette profondeur."

Si plusieurs joueurs ont donc marqué les esprits, pas question pour lui de remettre en cause les hiérarchies en place. "Quand on a pu intégrer de jeunes joueurs comme Sascha Britschgi ou Athekame, cela crée de la concurrence, et c'est une bonne chose que personne n'ait de place attitrée, a-t-il martelé. C'est la performance et la dynamique qui comptent. L'effectif s'est élargi, il y a de la concurrence, et au final, ce sont les meilleurs qui joueront."

Murat Yakin se rendra le 6 décembre prochain à Belfast pour assister au tirage au sort des qualifications de l'Euro 2028, qui se tiendra au Royaume-Uni et en Irlande. Le programme de ses protégés s'éclaircira à ce moment-là, notamment quant à la perspective d'être versés dans un groupe à quatre ou cinq équipes.

Seule certitude à ce stade: l'équipe de Suisse est assurée de disputer un barrage si elle ne parvient pas à décrocher la qualification directe, grâce à sa performance dans cette Ligue des nations. Au vu de la confiance affichée d'une équipe nationale qui a atteint un quart de finale historique au Mondial cet été, un tel scénario est cependant improbable.

/ATS