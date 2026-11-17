La Norvège a décroché de haute lutte son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Erling Haaland et Cie sont allés s'imposer 3-2 au Danemark mardi lors de la dernière journée du groupe A4 pour arracher la 2e place à leurs adversaires du jour.

Menée 2-0 à la 14e minute, la Norvège a renversé la table grâce à un doublé de sa superstar Erling Haaland et à une réussite de Martin Odegaard. Haaland a transformé le penalty de la victoire à la 6e minute du temps additionnel.

La première place du groupe est restée au Portugal, désormais sans Cristiano Ronaldo qui a annoncé sa retraite internationale. Les hommes du sélectionneur Jorge Jesus sont allés s'imposer 3-2 au Pays de Galles mardi.

Le tirage des quarts de finale de cette Ligue des nations (25-30 mars 2027) aura lieu vendredi à midi. Les autres équipes qualifiées sont la France, la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas, l'Angleterre et l'Espagne.

/ATS