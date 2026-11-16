L'Allemagne de Jürgen Klopp a décroché son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des nations. La "Mannschaft" a corrigé les Pays-Bas, eux aussi qualifiés, 5-0 lundi à Berlin.

Ce match s'apparentait à une "finale" pour l'Allemagne, troisième de ce groupe 2 de Ligue A avant le coup d'envoi. Dans l'autre rencontre du groupe, la Grèce a battu la Serbie 1-0. En vain, puisque les Allemands terminent au final en tête, devant les Pays-Bas. Les trois équipes comptent toutefois le même nombre de points (11).

Après avoir humilié la Grèce (7-0) lors de leur dernier match vendredi, les Néerlandais, entraînés par l'ancienne légende du FC Barcelone Xavi, ont donc à leur tour été corrigés.

Juste avant la pause, Derry Scherhant a ouvert le score en inscrivant son premier but en sélection d'une frappe puissante dans le petit filet opposé (41e). Un doublé de Florian Wirtz (60e, 71e), un but de la tête de Nico Schlotterbeck (65e) et une réussite de Brajan Gruda (77e) ont permis à la troupe de Jürgen Klopp de s'offrir un premier vrai match référence.

/ATS