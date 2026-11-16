Jürgen Klopp appelle à un changement à la tête de la FIFA

Le sélectionneur de l'Allemagne Jürgen Klopp a appelé dimanche à un changement à la présidence ...
Jürgen Klopp appelle à un changement à la tête de la FIFA

Le sélectionneur de la Mannschaft Jürgen Klopp souhaite du changement à la tête de la FIFA.

Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER Photo: KEYSTONE/EPA/FILIP SINGER

Le sélectionneur de l'Allemagne Jürgen Klopp a appelé dimanche à un changement à la présidence de la FIFA et au départ de Gianni Infantino.

Il a affirmé qu'il ne "pensa(it) pas que les choses pouvaient empirer après Sepp Blatter", le prédécesseur du président italo-suisse.

"Je suis le football depuis de nombreuses années. Il y a beaucoup de personnes qui s'y connaissent bien mieux que moi, mais je pense que la majorité est d'accord sur le fait qu'un changement aurait du sens", a déclaré Klopp, en marge du match de l'Allemagne contre les Pays-Bas en Ligue des nations prévu lundi soir à Berlin.

"Je ne pensais pas que les choses pouvaient empirer après Sepp Blatter, mais quelqu'un a réussi à faire pire", a ajouté l'ancien entraîneur de Liverpool en parlant d'Infantino.

Élu président de la FIFA en 1998, Sepp Blatter a démissionné en 2015 sur fond d'accusations de corruption. M. Blatter, âgé aujourd'hui de 90 ans, a finalement été acquitté en première instance puis en appel, mais banni du football par le comité éthique de la FIFA.

"Concernant Gianni Infantino, son successeur fera sûrement mieux", a estimé Jürgen Klopp.

Président de la FIFA depuis 2016, le Haut-Valaisan de 56 ans a fait l'objet de vives critiques pour nombre de ses choix et projets, notamment celui d'ouvrir la FIFA aux investisseurs privés via une société commerciale, ou encore de créer un Prix de la paix pour le président américain, Donald Trump, dont il est proche.

Seulement deux candidats

"Il y a des gens qui se soucient réellement de l'avenir du football, des gens qui ne sont pas guidés par des intérêts financiers. Si quelqu'un comme ça se présentait, devenait président, je pense que ce serait une amélioration significative. Il y a forcément des gens qui s'en soucient profondément sans y avoir d'intérêt financier", a poursuivi Klopp.

L'élection pour la présidence de la FIFA aura lieu en mars 2027 et seuls l'ancien défenseur suisse Ramon Vega et le président d'honneur de la Fédération japonaise de football Kozo Tashima ont annoncé leur intention de se présenter face au sortant Gianni Infantino, en quête d'un nouveau mandat.

"J'ai entendu parler d'Arsène Wenger (comme possible candidat), je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est un bon type", a simplement commenté Klopp à quelques jours de la date limite pour candidater.

/ATS


 

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