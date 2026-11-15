Manuel Akanji quitte à son tour le rassemblement

Manuel Akanji a quitté dimanche l'équipe de Suisse, à la veille de la rencontre de Ligue des nations contre l'Ecosse. Samedi, Dan Ndoye avait lui aussi quitté prématurément le rassemblement.

Le défenseur central évoluant à l'Inter Milan souffre de "légers soucis physiques", a précisé l'ASF dans un communiqué. Vendredi, la Suisse s'est assurée de remporter son groupe suite au match nul en Slovénie (0-0) et d'ainsi revenir parmi l'élite européenne lors de la prochaine édition. Elle disputera face à la Tartan Army une rencontre dénuée d'enjeu sportif pour elle afin de conclure en beauté son année 2026.

Porteur du brassard de capitaine en l'absence de Granit Xhaka, Akanji laisse la porte ouverte à Ricardo Rodriguez, qui a déjà eu cet honneur à deux reprises, et qui fêtera demain sa 150e apparition avec la Suisse.

Dans un cadre qui ne comprend plus que 24 joueurs, le défenseur central genevois Roggerio Nyakossi pourrait profiter des circonstances pour effectuer ses débuts avec l'équipe nationale.

/ATS