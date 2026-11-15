L'aventure de René Weiler à Washington se termine

René Weiler n'est plus l'entraîneur de D.C. United. Le club de MLS basé à Washington a annoncé s'être séparé du Suisse de 53 ans après près d'un an et demi et seulement huit victoires.

Washington a fini la saison à l'avant-dernière place de la Conférence Est et le club a manqué les play-off pour la septième fois consécutive. Weiler avait pris ses fonctions à l'été 2025, après avoir quitté son poste de directeur sportif du Servette FC. Pour sa première saison, il avait terminé avec D.C. United dans les derniers rangs du classement.

Auparavant, Weiler avait notamment entraîné Aarau, Lucerne et Servette. Son successeur à Washington sera Oscar Pareja.

/ATS