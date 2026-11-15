ASF: Murat Yakin en discussion pour prolonger son contrat

Murat Yakin est en négociation avec l'ASF pour prolonger son contrat, qui se termine en 2028. Dimanche à St-Gall, le sélectionneura déclaré vouloir "continuer à travailler" avec ses protégés.

En poste depuis 2021, Yakin n'a pas caché être en négociation pour prolonger son contrat à la tête de la sélection. "Nous avons déjà eu d'importantes discussions, et d'autres sont encore à venir. a-t-il déclaré. Mais je serais extrêmement heureux de continuer à travailler avec mes joueurs."

Membre du conseil des joueurs à l'ASF, Remo Freuler lui a apporté son soutien à l'heure de commenter le travail effectué par le technicien rhénan. "Murat a fait un super boulot ces dernières années avec l'équipe nationale, notamment en donnant leur chance aux jeunes joueurs pour qu'ils puissent se montrer, s'établir et se développer en sélection, a-t-il commenté. Il a mérité que le football suisse puisse continuer et franchir de nouvelles étapes avec lui."

Lundi dernier, le directeur de l'équipe nationale Pierluigi Tami avait qualifié Yakin de "l'un des meilleurs sélectionneurs du monde". "Tout le monde aime recevoir des compliments, a déclaré l'intéressé, touché. Au final, ce sont les résultats qui comptent. Cet été, seule l'Argentine a pu nous stopper", a-t-il évoqué à propos du parcours de la Suisse au Mondial 2026, qui s'est terminé en quarts.

Des discussions auront encore lieu ces prochains jours. "Nous verrons ce qu'il en ressort. Mais pour moi, il n'y a que l'équipe nationale suisse, tout le reste passe au second plan" a-t-il martelé.

/ATS