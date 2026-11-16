L'heure des célébrations pour Freuler et Rodriguez

Remo Freuler et Ricardo Rodriguez fêteront respectivement leurs 100e et 150e apparitions avec la Suisse face à l'Ecosse. Les deux piliers de l'équipe nationale reviennent sur leur parcours.

Assurée depuis vendredi et un match nul (0-0) en Slovénie de retrouver l'élite du football européen lors de la prochaine Ligue des nations, la troupe de Murat Yakin va profiter de son dernier match de 2026 pour rendre un hommage appuyé à deux de ses cadres, à savoir Freuler et Rodriguez.

Malgré leur âge identique (34 ans), la trajectoire de leur ascension au sein de la sélection diffère largement. Alors que "Ricci", champion du monde M17 en 2009, s'est imposé dès ses premières apparitions avec la Suisse en 2011, Freuler a lui dû attendre 2017 pour obtenir sa première cape, et les retraites successives de Valon Behrami et de Gökhan Inler pour prendre l'ampleur qui est la sienne.

Freuler: "Cela me rend très fier"

Formé à Winterthour, le milieu de terrain a franchi un cap lors de l'Euro 2021, où la Suisse avait atteint pour la première fois les quarts de finale. Depuis ce tournoi, le milieu de l'Olympiakos n'a manqué que cinq rencontres avec l'équipe nationale, marquant en tout 12 buts.

"C'est un très beau chiffre dont je pourrai être très fier à l'avenir, s'est réjoui Freuler au moment de commenter sa 100e apparition à venir. Celui qui s'apprête à revêtir pour la première fois le brassard de capitaine a eu un frisson en pensant à ses enfants. "Je pourrai leur raconter cela lorsqu'ils seront plus grands, et cela me rend très fier" a-t-il partagé.

A l'heure de citer les moments qui ont compté pour lui, le discret Zurichois a peiné à choisir. "Il y a deux-trois matches qui rentrent en ligne de compte, comme la victoire 2-0 face à l'Italie lors du dernier Euro, ou encore notre succès contre la Colombie en 8e de finale du récent Mondial (réd. 0-0, 4-3 tab), a-t-il cité. Les Coupes du monde et les Euros sont toujours des moments très spéciaux, sans oublier ma première sélection à Genève contre la Lettonie."

Rodriguez veut toujours "aider l'équipe"

De son côté, Rodriguez, qui évolue au Torino depuis cet été, affiche une régularité remarquable en équipe nationale, et ce quel que soit le sélectionneur. D'Ottmar Hitzfeld à Murat Yakin en passant par Vladimir Petkovic, celui qui a été formé au FC Zurich a convaincu tous les techniciens par sa performance à gauche de la défense helvète, marquant même à 10 reprises.

Entré en jeu vingt secondes avant le coup de sifflet final à Maribor, Rodriguez avait affiché une certaine nervosité alors que le 4e arbitre tardait à effectuer le changement. Comme une preuve que lui aussi tenait à fêter son jubilé à St-Gall. "Je n'étais pas nerveux, je voulais seulement jouer un peu, a-t-il réfuté. Quand c'est possible, j'ai toujours envie de jouer et d'aider l'équipe."

A la question de son plus beau moment, l'ancien joueur de Wolfsburg et de l'AC Milan s'est montré lui aussi indécis: "Je crois que tous les matches que j'ai joués pour l'équipe nationale ont été beaux. Le premier que j'ai disputé en 2011 contre le pays de Galles a toutefois une saveur particulière."

Rodriguez a en revanche botté en touche au moment de répondre à ce qu'il lui restait à accomplir avec l'équipe nationale. "J'espère tout d'abord pouvoir entrer en jeu lundi contre l'Ecosse, mais ce n'est pas moi qui décide. Toute ma famille sera au stade", a-t-il confié.

/ATS