L'Angleterre s'offre l'Espagne

L'Angleterre s'est offert l'Espagne championne du monde dimanche à Madrid lors de la 6e journée de Ligue des nations. Les Three Lions se sont imposés 3-2.

Le Ballon d'Or Harry Kane a ouvert le score sur penalty juste avant la mi-temps. Puis les Anglais ont ajouté deux réussites par Konsa de la tête à la 53e et par White à la 57e.

Elliott Anderson a eu la mauvaise idée de provoquer un penalty à la 63e en se faisant expulser dans la foulée. Oyarzabal a transformé le cadeau et le match a pris une autre tournure. Motivés, les champions du monde ont pressé sur la défense britannique. Et à la 75e, Nico Williams a pu réduire l'écart à la suite d'une belle passe de Lamine Yamal.

Les joueurs de De la Fuente ont poussé tant et plus, mais le roseau anglais a plié sans rompre. L'Espagne a perdu pour la première fois après 44 matches sans défaite, soit plus de deux ans et demi.

Dans l'autre match du groupe 3, la Croatie a dominé la Tchéquie 2-1. Mais ce résultat ne change rien puisque les Espagnols et les Anglais étaient déjà qualifiés pour les quarts de finale.

La France dit merci aux Belges

Dans le groupe 1, la France a validé sa première place en dominant la Turquie 2-1 à Bordeaux. Les hommes de Zidane ont dû attendre la deuxième période pour prendre la mesure des Turcs. Topcu a marqué contre son camp à la 49e. Quatre minutes plus tard, les Bleus ont eu chaud puisque l'égalisation d'Arda Guler a été annulée pour un hors jeu. Mbappé s'est brisé plusieurs fois sur le gardien et la défense adverse et c'est finalement Kroupi qui a pu inscrire le 2-0 à la 80e. Le 2-1 de Bardakci à la 90e est venu trop tard pour changer l'issue de la partie.

Dans l'autre rencontre, la Belgique a dynamité l'Italie 4-1 à Bruxelles et s'est qualifiée pour les quarts. Ce sont pourtant les Transalpins qui ont ouvert le score par Esposito à la 11e. Mais en onze minutes, de la 15e à la 26e, les Belges ont répliqué à trois reprises. Moreira a ajouté un quatrième but à la 80e.

/ATS