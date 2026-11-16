La Suisse veut terminer l'année en beauté face à l'Ecosse

La Suisse va disputer une rencontre sans enjeu sportif en Ligue des nations lundi (20h45) à St-Gall contre l'Ecosse. L'occasion rêvée pour Murat Yakin de faire tourner et de fêter ses cadres.

Vendredi à Maribor, la Suisse s'est déjà assuré de terminer en tête de son groupe en décrochant un point face aux Slovènes (0-0), et d'ainsi retrouver l'élite du football européen lors de la prochaine édition de la Ligue des nations à l'automne 2028. Pour sa dernière sortie de l'année, le sélectionneur devrait donner leur chance à de jeunes talents, tout en honorant ses joueurs phares.

Jour de fête pour Freuler et Rodriguez

En effet, Remo Freuler et Ricardo Rodriguez peuvent célébrer respectivement leur 100e et 150e apparition avec la Suisse s'ils entrent en jeu. Rodriguez est le deuxième joueur le plus capé en équipe nationale derrière Granit Xhaka, qui en compte 152.

Une situation qui n'est pas source de conflit entre les deux joueurs, a assuré Rodriguez dimanche: "Ce n'est pas un sujet de savoir qui sera le plus capé avec la Suisse entre moi et Xhaka. Ce qui est beau, c'est que nous soyons tous les deux au sommet, donc être premier ou deuxième ne joue aucun rôle."

Freuler va avoir l'honneur de porter le brassard de capitaine pour la première fois avec la Suisse, tandis que son coéquipier devra attendre avant d'entrer en jeu. "En raison de son manque de temps de jeu récemment, il débutera la rencontre sur le banc", a glissé Yakin aux côtés de son protégé, laissant planer un faux suspense quant à son entrée en cours de match.

Hormis ces jubilés, plusieurs Romands devraient avoir l'occasion de se démarquer aux yeux de Yakin. Avec le départ prématuré de Dan Ndoye, rentré samedi à Nottingham Forest, le Vaudois Alvyn Sanches et le Genevois Winsley Boteli sont des options pour renforcer le secteur offensif helvète, tout comme le natif de Lully (VD) Samuel Ballet, qui a fêté sa première sélection en Slovénie.

Interrogé sur sa composition d'équipe, Yakin a laissé apparaître d'autres indications sur ses choix à venir. Sanches et Boteli pourraient avoir leur chance à l'entame du match, au contraire du Genevois Roggerio Nyakossi, en quête d'une première sélection. Le technicien rhénan l'a confirmé en conférence de presse dimanche, laissant entendre qu'Eray Cömert, coéquipier de Rodriguez au Torino, débuterait la rencontre.

Dernière défaite face à l'Ecosse en 1996

Les Ecossais (3es, 7 pts) auront quant à eux besoin d'un scénario improbable pour ravir la 2e place aux Slovènes (8 pts), à savoir gagner contre la Suisse, qui les a battus 3-0 fin septembre, et espérer que la Slovénie ne gagne pas en Macédoine du Nord, alors que les Macédoniens n'ont pas encore remporté le moindre match en 2026.

La "Tartan Army" n'a plus vaincu les Helvètes depuis 30 ans. Elle s'était imposée 1-0 lors de son entrée en lice à l'Euro 1996, où les deux équipes avaient alors connu l'élimination dès le tour préliminaire.

/ATS