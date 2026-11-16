Michael Carrick renvoyé par Manchester United

Manchester United a confirmé jeudi le renvoi de l'entraîneur Michael Carrick. Les médias britanniques ...
Michael Carrick renvoyé par Manchester United

Michael Carrick n'a pas réussi à poursuivre ses excellents résultats obtenus en fin de saison dernière.

Photo: Keystone/AP/IAN HODGSON Photo: Keystone/AP/IAN HODGSON

Manchester United a confirmé jeudi le renvoi de l'entraîneur Michael Carrick. Les médias britanniques font de l'Argentin Mauricio Pochettino le favori pour le remplacer.

Nommé en janvier 2026, d'abord en tant qu'intérim pour succéder à Ruben Amorim, Carrick a mené le club du nord de l'Angleterre à la troisième place de Premier League en fin de saison dernière, en remportant 12 des 17 derniers matches. Mais l'ancien milieu de terrain des "Red Devils" n'a pris que huit points en dix rencontres depuis le début de l'exercice actuel et les Mancuniens sont relégables après dix journées de Premier League.

"Après un début de saison décevant, le club est parvenu à la conclusion, extrêmement difficile, qu'un changement est nécessaire pour atteindre nos ambitions. Michael est, et restera à jamais, une légende de Manchester United", a écrit le club dans un communiqué.

En tant que joueur, Carrick a marqué Manchester United pendant plus d'une décennie. Entre 2006 et 2018, il a remporté avec le club, entre autres, cinq titres de champion et la Ligue des champions.

La direction du club a annoncé qu'elle présenterait un successeur définitif dans les plus brefs délais. Mauricio Pochettino fait figure de favori. L'ancien entraîneur de Tottenham Hotspur et de Chelsea est actuellement sélectionneur de l'équipe nationale des États-Unis.

/ATS


 

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