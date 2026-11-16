« Rendez-vous sport » : L’équipe de Suisse de football retrouve la Ligue A

L’équipe de Suisse de football a validé son ascension en Ligue A de Ligue des Nations vendredi soir. Elle a profité de son nul 0-0 en Slovénie pour s’assurer la première place de son groupe, alors qu’il ne reste plus qu’un match à jouer dans cette campagne. Ce sera ce lundi contre l’Écosse. Pour nous livrer son analyse, « La Matinale » accueillait par téléphone le commentateur de la RTS, Joël Robert. Pour lui, cette ascension était importante. « Retrouver la Ligue A, cela assure à l’équipe de Suisse de jouer contre de gros adversaires. Sportivement et financièrement, c’est intéressant, car ces matches auront lieu à guichet fermé. De plus, gagner ce groupe de Ligue B, ça lui permet aussi d’avoir une meilleure place dans le tirage au sort pour le prochain Euro », analyse le journaliste sportif.