« Rendez-vous sport » : L’équipe de Suisse de football retrouve la Ligue A

Le commentateur de l’équipe de Suisse de football à la RTS, Joël Robert, était en direct ce lundi dans « La Matinale » pour évoquer la promotion de la Nati en 1re division de Ligue des Nations.
L’équipe de Suisse de football a validé son ascension en Ligue A de Ligue des Nations vendredi soir. Elle a profité de son nul 0-0 en Slovénie pour s’assurer la première place de son groupe, alors qu’il ne reste plus qu’un match à jouer dans cette campagne. Ce sera ce lundi contre l’Écosse. Pour nous livrer son analyse, « La Matinale » accueillait par téléphone le commentateur de la RTS, Joël Robert. Pour lui, cette ascension était importante. « Retrouver la Ligue A, cela assure à l’équipe de Suisse de jouer contre de gros adversaires. Sportivement et financièrement, c’est intéressant, car ces matches auront lieu à guichet fermé. De plus, gagner ce groupe de Ligue B, ça lui permet aussi d’avoir une meilleure place dans le tirage au sort pour le prochain Euro », analyse le journaliste sportif.
Joël Robert : « Retrouver la Ligue A, c’est sportivement et financièrement intéressant. »
Le dernier match de ce lundi contre l’Écosse n’aura donc pas une grande importance sur le plan sportif. Toutefois, c’est l’occasion pour le sélectionneur Murat Yakin de tester certains joueurs. « Il y a beaucoup de monde à essayer. Si l’équipe de Suisse veut aller loin les prochaines années, elle a besoin de tout un groupe et pas seulement de onze titulaires. On s’attend à voir peut-être Winsley Boteli, Alvyn Sanches ou pourquoi pas aussi Samuel Ballet et Roggerio Nyakossi », souligne Joël Robert. Murat Yakin aura donc du choix pour pallier aux absences de Manuel Akanji, Dan Ndoye, Granit Xhaka ou encore Johan Manzambi. Une chose est sure, l’effectif de la Nati est prometteur à en croire le journaliste de la RTS. /lge