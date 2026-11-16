Romelu Lukaku annonce la fin de sa carrière internationale

Le Belge Romelu Lukaku, attaquant et buteur vedette des Diables rouges, a annoncé lundi sur les réseaux sociaux la fin de sa carrière internationale. "Une belle aventure" qu'il conclut à 33 ans.

"Ces 16 années, j'ai tout donné pour l'équipe nationale... J'ai vécu toutes les émotions possibles", a écrit l'attaquant de Fenerbahçe sur Instagram, au lendemain de la qualification des Diables Rouges pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

"Je suis en paix avec ma décision de m'arrêter là. C'était incroyable. J'ai pris énormément de plaisir. Je suis reconnaissant", a poursuivi le joueur qui a porté le maillot de la sélection lors de quatre Coupes du monde et trois championnats d'Europe.

"Depuis sa première sélection le 3 mars 2010, à seulement 16 ans, Romelu a porté le maillot de l'équipe nationale à 135 reprises et inscrit 94 buts. Des statistiques exceptionnelles qui font de lui le meilleur buteur de l'histoire des Diables Rouges", a salué la fédération belge dans un communiqué publié dans la foulée.

Lukaku n'était pas entré en jeu, même s'il s'était échauffé au bord du terrain pendant une bonne partie de la rencontre, lors du match remporté dimanche face à l'Italie (4-1) au stade Roi Baudouin à Bruxelles.

"Il était blessé depuis quelques jours. Nous ne comptions le faire jouer qu'en cas d'urgence", a justifié le sélectionneur des Diables, Marc van Bommel.

"Big Rom" souffre depuis plusieurs mois de problèmes physiques. A la Coupe du monde cet été, il avait dû se contenter d'un statut de remplaçant, utilisé comme "supersub" par l'ex-sélectionneur Rudi Garcia.

Transféré cet été de Naples à Fenerbahçe, il éprouve des difficultés à aligner les matches. Depuis le début de saison, il cumule à peine 630 minutes de jeu en 16 parties de rencontres disputées toutes compétitions confondues.

Après les départs d'Axel Witsel il y a quelques semaines et de Lukaku, il ne reste plus désormais que Kevin De Bruyne et Thibaut Courtois comme derniers rescapés de la Génération dorée qui avait pris la troisième place du Mondial-2018.

/ATS