Equipe de Suisse: Ruben Vargas quitte le rassemblement

Ruben Vargas a quitté le rassemblement de l'équipe de Suisse lundi, à quelques heures du match contre l'Ecosse à St-Gall. Il souffre de légers soucis physiques, a indiqué l'ASF.

Après Dan Ndoye samedi et Manuel Akanji la veille, il s'agit du troisième joueur à quitter prématurément l'équipe de Suisse depuis que celle-ci s'est assurée de la tête du groupe vendredi en Slovénie à la faveur d'un match nul (0-0).

Vargas avait rejoint la troupe de Murat Yakin tardivement, en raison de troubles gastro-intestinaux. L'ailier gauche évoluant à Séville n'avait pas disputé la rencontre à Maribor, et sa dernière apparition avec le maillot de la Suisse remonte au quart de finale du Mondial 2026 perdu face à l'Argentine (3-1 ap).

/ATS