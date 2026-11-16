Thomas Frank nouvel entraîneur de Crystal Palace

Le Danois Thomas Frank a été nommé entraîneur de Crystal Palace, actuellement dernier du classement ...
Thomas Frank nouvel entraîneur de Crystal Palace

L'ancien coach de Tottenham s'était révélé en Angleterre grâce à ses performances à la tête de Brentford.

Photo: Keystone/EPA/NEIL HALL Photo: Keystone/EPA/NEIL HALL

Le Danois Thomas Frank a été nommé entraîneur de Crystal Palace, actuellement dernier du classement de Premier League. Il remplace Pierre Sage, a annoncé lundi le club du sud de Londres.

L'ancien entraîneur de Brentford et de Tottenham succède au Français limogé la semaine dernière après 16 matches seulement à la tête du club. Thomas Frank récupère un club qui affiche le pire bilan défensif de Premier League avec 24 buts encaissés en 10 matches, alors qu'il s'apprête à affronter Coventry et Hull, ses rivaux dans la lutte pour le maintien, lors de ses deux prochains matches de championnat.

/ATS


 

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