Ldn: Murat Yakin bouleverse sa composition pour affronter l'Ecosse

Murat Yakin a profondement remanié son effectif pour affronter l'Ecosse ce soir à St-Gall. ...
Ldn: Murat Yakin bouleverse sa composition pour affronter l'Ecosse

Une première titularisation pour Alvyn Sanches.

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Murat Yakin a profondement remanié son effectif pour affronter l'Ecosse ce soir à St-Gall. Le sélectionneur de l'équipe de Suisse a effectué huit changement par rapport à la dernière rencontre.

La Suisse évoluera en 3-4-3, selon la composition dévoilée par l'UEFA. Le secteur offensif est totalement inédit, puisque Samuel Ballet et les Romands Winley Botelli et Alvyn Sanches vont tous fêter leur première titularisation à l'attaque de l'équipe nationale.

Au milieu de terrain, Remo Freuler, capitaine pour sa 100e cape, sera accompagné du Genevois Zachary Athekame, d'Ardon Jashari et du Vaudois Isaac Schmidt, qui débutera lui pour la première fois un match international officiel.

En défense, Nico Elvedi défendra l'axe avec Eray Cömert à sa droite, et d'Adrian Bajrami, lui aussi pour la première fois présent dans un onze de Yakin. Comme face à Macédoine du Nord début octobre, le Fribourgeois Yvon Mvogo protégera les buts de la Suisse.

Seuls trois joueurs titulaires en Slovénie vendredi le sont à nouveau lundi, à savoir Freuler, Athekame et Elvedi. Cinq joueurs obtiennent leur première titularisation en rencontre officielle, dont trois des cinq Romands présents dans ce onze.

La troupe de Murat Yakin dispute un match sans enjeu sportif, puisqu'elle est assurée de remporter son groupe et de retrouver la ligue A lors de la prochaine édition de Ligue des nations en 2028. Outre Freuler, Ricardo Rodriguez sera également honoré pour sa 150e apparition.

La composition de la Suisse pour affronter l'Ecosse sera la suivante: Mvogo; Athekame, Elvedi, Bajrami; Cömert, Jashari, Freuler, Schmidt; Ballet, Sanches, Boteli.

/ATS


 

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