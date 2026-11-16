Philippe Diallo candidat à la présidence de la FIFA

Le comité exécutif de l'UEFA a désigné lundi Philippe Diallo, le patron de la Fédération française de football (FFF), comme candidat à la présidence de la FIFA. L'élection est prévue le 18 mars 2027.

La candidature de Philippe Diallo doit être formellement ratifiée mardi par le Comité exécutif de la FFF, a précisé la Confédération européenne. La date limite du dépôt des candidatures à la présidence de la FIFA est prévue mercredi à minuit.

"Lors d’une réunion dirigée par le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, les fédérations nationales représentées au sein du Comité exécutif de l’UEFA ont invité Philippe Diallo à se porter candidat à l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027. Elles lui ont assuré à l’unanimité leur soutien total", a indiqué l’UEFA. M. Diallo a accepté cette invitation à se porter candidat.

Avec la candidature de M. Diallo, juriste âgé de 63 ans, les détracteurs européens disposent enfin d’un candidat susceptible de mettre fin à la domination d’Infantino. Outre le Haut-Valaisan, qui souhaite être réélu pour un quatrième mandat malgré de vives critiques, seul le Japonais Kozo Tashima, membre du Conseil de la FIFA, a déposé sa candidature à ce jour. On ne lui accorde toutefois aucune chance réaliste d’être élu.

/ATS