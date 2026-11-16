La Suisse a conclu son année 2026 par un succès lundi à St-Gall. Elle s'est imposée 4-0 contre l'Ecosse, grâce notamment aux premiers buts des Romands Winsley Boteli et Alvyn Sanches.

Titularisés pour la première fois, Boteli et Sanches ont plié le match en quatre minutes en début de deuxième mi-temps, douchant définitivement les espoirs écossais, pourtant soutenu par les chants de leurs soutiens venus en nombre. Alors que la Suisse était déjà assurée de la tête du groupe et de la promotion au sein de l'élite, elle conclut son année 2026 en beauté, forte d'un bilan de neuf victoires en 16 matches, contre deux revers.

Athekame à l'initiative sur le 1-0

En première période, les Suisses ont forcé leur destin dès leur première occasion. Lors d'une action partie d'un long ballon du portier Yvon Mvogo, Zachary Athekame a délivré un centre-tir que le malheureux Alex Ferguson a dévié dans ses propres filets à la 22e.

Au sein d'un secteur offensif totalement inédit et néophyte, Sanches s'est distingué par ses initiatives. Tant à la 33e que dans le temps additionnel de la première mi-temps, l'attaquant d'YB a trouvé les espaces pour glisser le cuir dans la surface, sans succès.

En face, l'opposition écossaise n'a pas réussi à tirer son épingle du jeu après de premières minutes musclées, marquées par près de 13 fautes. Bien aidé par une défense qui a souvent joué à 5 avec les soutiens d'Isaac Schmidt et de Zachary Athekame sur les ailes, le portier helvète Yvon Mvogo a facilement capté la tête de John McGinn à la 41e, seul tir cadré du match pour la Tartan Army.

Boteli et Sanches récompensés

A la 47e, le capitaine Remo Freuler, qui fêtait sa 100e sélection, a remis le cuir à Samuel Ballet, dont le tir a été dévié du bout du pied par Boteli pour le 2-0. Non content d'avoir marqué pour la première fois avec le maillot de la Suisse, l'avant-centre de Sion a délivré la passe décisive à Sanches quatre minutes plus tard.

L'ex-joueur du Lausanne-Sport a alors ouvert son compteur avec l'équipe nationale d'une puissante frappe du gauche. Le 4-0 aurait pu même tomber à la 66e, alors que Ballet s'est présenté seul devant le dernier rempart Angus Gunn, mais n'est pas parvenu à tirer.

Amdouni complète le festival romand

Alors que le succès de ses protégés se dessinait, Murat Yakin a rebattu les cartes en effectuant quatre changements entre la 64e et la 72e, donnant ainsi l'opportunité à Ricardo Rodriguez de valider sa 150e apparition en sélection. Sanches a encore manqué d'inscrire le doublé à la 83e, alors que Gunn avait tenté une sortie hasardeuse.

Roggerio Nyakossi a lui aussi eu l'honneur d'une première sélection avec la Suisse en entrant à la 86e. Zeki Amdouni a scellé le score à la 89e, son 14e but avec l'équipe nationale.

Dans l'autre match du groupe, la Slovénie s'est imposé 3-0 en Macédoine du Nord. Elle conserve la 2e place avec quatre points d'avance sur la Tartan Army.

La prochaine rencontre de l'équipe nationale aura lieu fin mars, soit dans le cadre des qualifications pour l'Euro 2028, soit pour un match amical.

/ATS