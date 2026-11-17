Le Comité exécutif de la FFF a approuvé mardi la candidature à la présidence de la FIFA de Philippe Diallo.

Ce dernier a assuré avoir le soutien de plusieurs fédérations en dehors de l'Europe et dénoncé la "gouvernance solitaire" du sortant Gianni Infantino, son adversaire lors de l'élection prévue le 18 mars à Rabat.

"Il y a à peine quelques jours, mes collègues du Comité exécutif de l'UEFA, à commencer par son président Aleksander Ceferin, m'ont sollicité pour que je puisse porter cette voix au sein du monde du football, qui rappelle le football que nous aimons et ses valeurs. L'insistance de mes collègues européens et d'autres sollicitations m'ont conduit à accepter la proposition d'être candidat à la présidence de la FIFA. Le Comité exécutif de la FFF a approuvé à l'unanimité cette candidature", a déclaré M. Diallo lors d'un point presse tenu au siège de la Fédération française de football (FFF), sa première prise de parole depuis l'annonce de sa candidature lundi.

Alors que Gianni Infantino, en poste depuis 2016, a déjà reçu l'appui des Confédérations africaine (CAF), sud-américaine (Conmebol) et asiatique (AFC), le patron de la Fédération française a affirmé bénéficier du soutien de plusieurs pays en dehors du continent européen.

Pour battre le dirigeant italo-suisse, "il faut faire 106 voix, c'est la majorité absolue. En ayant le soutien unanime de l'UEFA, je bénéficie donc d'un socle de voix déjà conséquent (55, ndlr). A moi, avec toute une équipe, d'aller convaincre sur les autres continents. Mais de manière spontanée, depuis hier, j'ai déjà reçu d'autres continents des marques de soutien fortes et fermes qui seront dévoilées dans les jours qui viennent", a-t-il expliqué.

Transparence

Sur le fond, M. Diallo a dit vouloir en finir avec la "gouvernance solitaire" du président sortant, qui a provoqué une polémique mondiale avec son projet, finalement avorté, de création d'une société commerciale ouverte à des capitaux privés, baptisée FIFA Forward Entreprise (FFE).

"Il ne peut plus y avoir une forme de gouvernance solitaire où les grands enjeux du football sont décidés en coulisses, sans transparence, sans consulter les parties prenantes, sans activer son Comex (Comité exécutif). Je vais porter la vision d'une gouvernance ouverte, collégiale, dans laquelle les instances exercent véritablement leur rôle", a-t-il indiqué.

"Depuis plusieurs mois, il y a eu une série de décisions prises au sein de la FIFA, je pense au prix de la Paix (attribué à Donald Trump), je pense à la répartition des revenus de la Coupe du monde, je pense au carton rouge de Balogun, je pense à la durée de la mi-temps de la finale de la Coupe du monde, je pense à ce projet de création d'une société commerciale avec des investisseurs privés... Toutes ces décisions, souvent prises de manière solitaire, ont choqué le monde du football (...) La confiance placée dans notre organisation, en son président, a été rompue", a-t-il ajouté.

Philippe Diallo a également insisté sur le rôle particulier de la France, où a été fondée la FIFA en 1904 et qui est l'une des meilleures sélections mondiales depuis plusieurs années.

Outre Gianni Infantino et M. Diallo, Kozo Tashima, président d'honneur de la Fédération japonaise (JFA), et l'ancien international suisse Ramon Vega ont aussi annoncé vouloir se présenter à l'élection à la présidence de la FIFA. La date limite du dépôt des candidatures est fixée à mercredi minuit.

/ATS